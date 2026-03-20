โดนแล้ว! F-35 สหรัฐฯ ถูกอิหร่านยิง ต้องลงจอดฉุกเฉิน โชคยังดีนักบินปลอดภัย

เครื่องบินรบล่องหน F-35 ของสหรัฐถูกยิง ระหว่างปฏิบัติภารกิจรบเหนืออิหร่าน ต้องลงจอดฉุกเฉินในตะวันออกกลาง ขณะที่เพนตากอนยืนยันนักบินปลอดภัย และอยู่ระหว่างสอบสวน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างแหล่งข่าว 2 รายที่เกี่ยวข้อง ระบุว่า เครื่องบินขับไล่ F-35 ของกองทัพสหรัฐ ได้รับความเสียหายจากการยิงที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของอิหร่าน ระหว่างปฏิบัติภารกิจรบเหนือดินแดนอิหร่าน ต้องลงจอดฉุกเฉินที่ฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ด้านกัปตัน ทิม ฮอว์กินส์ โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐ (US Central Command) เปิดเผยว่า เครื่องบินลำดังกล่าวกำลังปฏิบัติภารกิจรบอยู่ในน่านฟ้าอิหร่าน ก่อนเกิดเหตุจนต้องลงจอดฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม เครื่องสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย และนักบินไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุและรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานระบุว่า หากได้รับการยืนยัน เหตุการณ์นี้จะนับเป็นครั้งแรกที่อิหร่านสามารถยิงโจมตีอากาศยานของสหรัฐได้ นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยปัจจุบันทั้งสหรัฐและอิสราเอลต่างใช้เครื่องบิน F-35 มีมูลค่าสูงกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่อง และมีคุณสมบัติสามารถหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ได้ ในปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่า ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านยังคงประสบความสำเร็จ โดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่า สหรัฐกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างเด็ดขาด และระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านถูกทำลายลงอย่างหนัก