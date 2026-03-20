แรงงานไทยในอิสราเอลเอลดับรายแรก รัฐบาลเผยขอให้กลับแล้ว แต่ส่วนใหญ่ขออยู่ต่อ

MGR Online: แรงงานไทยในอิสราเอลถูกระเบิดอิหร่านเสียชีวิตเป็นรายแรกในศึกครั้งล่าสุด รัฐบาลเผยมีคนไทยไปทำงานมากกว่า 60,000 คน พร้อมให้ความช่วยเหลืออพยพกลับไทย แต่ส่วนใหญ่บอกขออยู่ต่อ
การแถลงข่าวของศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง วันที่ 19 มีนาคม 2569 ระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ยืนยันการเสียชีวิตของบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นแรงงานภาคเกษตร 1 ราย เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 18 มีนาคม 2569
ด้านกระทรวงต่างประเทศอิสราเอล ระบุตรงกันว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายชัยวัฒน์ แววนิล อายุประมาณ 30 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตในนิคมเกษตรกรรมอาดานิม ทางตอนกลางของอิสราเอล เมื่อช่วงคืนวันที่18 มี.ค. โดยมีบาดแผลฉกรรจ์ที่เกิดจากสะเก็ดระเบิดที่กระจายอยู่เต็มพื้นที่เกิดเหตุ
นายชัยวัฒน์เป็นคนไทยรายแรกที่เสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐฯ และอิหร่านระลอกล่าสุด ที่เริ่มต้นเมื่อเกือบ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สถานทูตไทยประจำอิสราเอล ได้ติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว และอยู่ระหว่างประสานงานกับกระทรวงแรงงาน รวมถึงทางการอิสราเอล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์และค่าชดเชยอย่างเต็มที่
ข้อมูลเมื่อปี 2569 มีระบุว่า มีคนไทยพำนักในอิสราเอลมากกว่า 60,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เดินทางไปทำงานการเกษตรตามสัญญาระหว่างรัฐบาล 2 ประเทศ โดยหลังจากเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและสหรัฐฯ กับอิหร่าน สถานทูตไทยประจำอิสราเอลได้ออกประกาศเตือนด้านความปลอดภัยแก่คนไทยในอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้ความช่วยเหลือกับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ แต่แรงงานส่วนใหญ่ยืนยันว่าต้องการอยู่ในอิสราเอลต่อไป.