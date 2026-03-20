สกสว. เตรียมเปิดตัวศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญฯ ยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ

เปลี่ยนบทเรียนจากวิกฤติสู่ความพร้อมรับมือ! กองทุน ววน. โดย สกสว. เตรียมจัดงานใหญ่ประกาศเจตนารมณ์ ดึงนักวิจัยและนวัตกรรมแถวหน้าของไทยมาร่วมเป็น "โครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ของประเทศ" ไฮไลต์สำคัญเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “SRI Alert (ศรีเตือนภัย)” ระบบเตือนภัยอัจฉริยะที่เชื่อมข้อมูลภาครัฐและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมลุยแผนฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ หวังเสริมแกร่งการตัดสินใจของรัฐและลดความสูญเสียอย่างยั่งยืน!
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เตรียมจัดงานประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกับร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพันธิมิตรภาคส่วนต่างๆ เตรียมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือเปิดตัวศูนย์กลางนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมคิกออฟนวัตกรรม SRI Alert เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนเชิงระบบในการตัดสินใจของภาครัฐ เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี แผ่นดินไหวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงร่วมถอดรหัสเหตุการณ์สู่ระบบเตือนภัยอัจรฉริยะ และการฟื้นตัวหลังธรณีพิโรธหวังเสริมประสิทธิภาพการรับมือภาวะวิกฤติของประเทศ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติหลายประเภท อาทิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดิน ถล่ม เพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น เหตุการณ์ภัยพิบัติสำคัญที่ผ่านมาโดยเฉพาะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะระบบเตือนภัยเพื่อการตัดสินใจเชิงรุกที่สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. เล็งเห็นว่าระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต้องทำหน้าที่มากกว่าการผลิตองค์ความรู้ หากแต่ต้อง พัฒนาไปสู่การเป็น “โครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ของประเทศ” ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง องค์ความรู้ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ส่งต่อให้หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารประชาชนโดยตรง เพื่อรองรับและตอบสนองต่อภาวะวิกฤติได้ อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้สนับสนุนการพัฒนา “SRI Intelligent System for Citizen Engagement in Emergency Management (SRI Alert – ศรีเตือนภัย)” เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหลายภาคส่วน และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนนับเป็น “จุดเปลี่ยนผ่านจากบทเรียนภัยพิบัติสู่การวางรากฐานระบบเตือนภัยอัจฉริยะของประเทศ” และบูรณาการความร่วมมือระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อผลักดันระบบเตือนภัยอัจฉริยะสู่การใช้งานจริงในระดับพื้นที่และระดับประเทศอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ สกสว.ยังสนับสนุนแผนงาน“การจัดการฟื้นตัวจากภัยแผ่นดินไหวโดยใช้ผลสำเร็จจากงานวิจัย และการสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นในอนาคต” ภายใต้แผนงานแก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ ผ่านสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยการดำเนินงานของทีมวิจัยระดับแถวหน้าของประเทศ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินการวิจัยของทั้งสองแผนงานนำไปสู่การขับเคลื่อนใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สกสว.จึงจัดงานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือและเปิดตัว SRI Alert รวมถึงเวทีถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา และต่อยอดการยกระดับกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรวิชาขีพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายผลเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายในระยะต่อไป