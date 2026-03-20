ยิงถล่มรถ "กมลศักดิ์" สส.นราธิวาส ผู้ติดตามเจ็บ 2 ราย

คนร้ายไม่ทราบจำนวน ดักยิงถล่มรถ "กมลศักดิ์" สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ หน้าบ้านพัก หลังกลับจากกรุงเทพฯ เจ้าตัวหมอบหลบทัน แต่คนขับรถ - ตำรวจติดตาม ได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (20 มีนาคม 2569) มีรายงานแจ้งว่า เมื่อเวลา 01.09 น. เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงใส่รถยนต์ของ นายกมลศักดิ์ แวยูแฮ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ที่หน้าบ้าน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พร้อมผู้ติดตามจำนวน 3 คน ขณะเดินทางกลับมาจาก กทม.ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
โดยได้นั่งรถมาจากสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อมาถึงบริเวณปากทางเข้าบ้านที่เกิดเหตุ ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวน ได้ใช้รถกระบะสีขาว 4 ประตู ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนกราดยิงเข้าใส่รถยนต์ของนายกมลศักดิ์
ทั้งนี้ นายกมลศักดิ์ หมอบหลบทัน ทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ผู้ที่อยู่ในรถอีก 2 ราย ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วย 1.นายรุสลัน โกะเลาะห์ หรือนายอุชลัมห์ อายุประมาณ 55 ปี พนักงานขับรถ 2.ด.ต.หริรักษ์ หีมมิหนะ อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตาม
หลังสิ้นเสียงปืน กลุ่มคนร้ายได้เร่งเครื่องรถกระบะหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบาเจาะ อาการปลอดภัยแล้ว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บาเจาะ พร้อมด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบวิถีกระสุนและเก็บรวบรวมปลอกกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลหาตัวผู้ก่อเหตุ
สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระบุว่ายังอยู่ในระหว่างการสืบสวนเชิงลึก โดยตั้งไว้ 2 ประเด็นหลัก คือการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง อย่างไรก็ตามยังไม่ตัดทิ้งประเด็นเรื่องส่วนตัว และกำลังเร่งไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีต่อไป