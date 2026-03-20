ฮือฮา! ครูโพสต์โครงการออมเงินนักเรียน โซเชียลแห่แซว แม่ให้วันละกี่บาท ถึงออมได้ 7 หมื่น?

ครูโพสต์โครงการออมเงินนักเรียนสุดน่ารัก ทำชาวเน็ตอมยิ้ม เด็กๆ เก็บเงินวันละนิดจนยอดพุ่งหลักหมื่น หลายคนแห่ถามเคล็ดลับ “ได้ค่าขนมวันละเท่าไหร่”
วันนี้ (20 มี.ค.) กลายเป็นไวรัลชวนยิ้มในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Kru Nok” แชร์ภาพโครงการออมทรัพย์ของนักเรียนระดับประถม โดยให้เด็กๆ เก็บเงินใส่ถุงซิปแยกชื่อ พร้อมระบุยอดเงินสะสมของแต่ละคนอย่างชัดเจน
จากภาพพบว่า นักเรียนหลายคนมีเงินออมตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาท และมีบางรายที่ยอดสะสมสูงถึงกว่า 7,000 บาท และมีอยู่หนึ่งรายที่ทำเอาชาวเน็ตฮือฮา เพราะพบยอดเงินออมกว่า 70,000 บาท ทำเอาชาวเน็ตทั้งทึ่งทั้งเอ็นดูในความมีวินัยของเด็กๆ
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก มียอดกดไลก์กว่า 12,000 ครั้ง คอมเมนต์กว่า 1,800 ข้อความ และถูกแชร์ออกไปมากกว่า 6,600 ครั้ง โดยมีความคิดเห็นชาวเน็ต บรรยากาศในคอมเมนต์เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงชื่นชม เช่น แม่ให้วันละกี่บาท ถึงออมได้ตั้ง 7 หมื่นกว่า,ครูเจ้าของโพสต์ตอบว่า “วันละ 400 บาทเลยงับ ,โครงการดีมาก เด็กได้ฝึกวินัยตั้งแต่เล็ก,สมัยก่อนก็เคยออมแบบนี้ จบ ป.6 มีเงินเก็บเป็นก้อนเลย,ขอยืมสัก 20 ได้มั้ยลูก”
อย่างไรก็ตาม หลายคนมองว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงสร้างรอยยิ้ม แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คุณค่าของเงินตั้งแต่อายุยังน้อยอีกด้วย