SF จับมือ Hobs : Upcycled Cinema Bag ดีไซน์กระเป๋าสุดเท่วัสดุจากจอภาพยนตร์

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท ฮอบส์ มาสเตอร์ ชิป จำกัด หรือ Hobs สร้างสีสันของโลกภาพยนตร์และแบรนด์แฟชั่นครั้งใหม่กับโปรเจกต์ “SF x Hobs: Upcycled Cinema Bag” นำวัสดุจากจอ Silver Screen ของโรงภาพยนตร์ที่เลิกใช้งาน มาผลิตเป็นกระเป๋าดีไซน์เท่ สำหรับพนักงาน เอส เอฟ ทั่วประเทศ
เดชา ธรรมชัยพิเนต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส เอฟ ในฐานะโรงภาพยนตร์ชั้นนำของไทย มีความภูมิใจในการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างสีสันให้กับอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าร่วมกับแบรนด์ต่าง ๆ ครั้งที่เราได้ร่วมกับ Hobs แบรนด์สตรีทแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ ในการออกแบบกระเป๋าดีไซน์พิเศษ จากวัสดุจอ Silver Screen ของโรงภาพยนตร์ที่เลิกใช้งาน ทำให้ได้กระเป๋าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่นอกจากโดดเด่น ด้วยวัสดุและงานออกแบบ ยังสะท้อนแนวคิด Environmental Responsibility เพื่อนำสิ่งเหลือใช้ กลับมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับ”
ด้าน ปกรณ์ เลิศศุภพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮอบส์ มาสเตอร์ ชิป จำกัด กล่าวว่า “Hobs รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ที่ผ่านมาเราได้สร้างสรรค์ผลงาน ร่วมกับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ สำหรับโปรเจกต์นี้ถือเป็นความท้าทายทางดีไซน์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะจอภาพยนตร์เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ทั้งความแข็งแรงและพื้นผิวที่แตกต่าง เราตั้งใจเก็บเสน่ห์ดั้งเดิมของวัสดุไว้ พร้อมเติมมุมมองใหม่ผ่านกระบวนการออกแบบ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่มีสไตล์และมีเรื่องราวอย่างชัดเจน เสน่ห์ของงานชุดนี้ยังเน้นเรื่อง Upcycling ทำให้ดีไซน์ของกระเป๋า มีร่องรอยและลวดลายเฉพาะตัว เปรียบเสมือนเฟรมภาพยนตร์ที่ถูกบันทึกไว้บนผ้าใบผืนใหม่ เป็นการตีความความทรงจำผ่านมุมมองดีไซน์ที่ร่วมสมัย”
ร่วมชมคอลเลคชั่นพิเศษ SF x Hobs : Upcycled Cinema Bag ที่นำมาใช้งานจริงกับพนักงาน ได้ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ (สินค้าไม่มีจำหน่าย จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น) รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com รวมถึงสอบถามรายละเอียดได้ผ่านโซเชียลมีเดีย #SFcinema