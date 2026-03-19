"หมอวรงค์" ทำตามพูด! บุกแคนทีนสภาฯ โชว์กินก๋วยเตี๋ยว 60 บาท ยันไม่ใช้ภาษีประชาชนกินมื้อหรูหลักพัน

"หมอวรงค์" ทำตามพูด! โชว์คลิปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแคนทีนสภาฯ มื้อละ 60 บาท เมินอาหารฟรีสภาฯ มื้อละพัน ลั่นต้องรักษาภาพลักษณ์ ส.ส. ยุคใหม่ ไม่เบียดเบียนภาษีประชาชน หลังเคยเสนอแนวคิดกลางสภาให้ ส.ส. ซื้อข้าวกินเอง
จากกรณี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เสนอแนวทางการทำงานของ ส.ส. ในวาระเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า วันนี้เป็นการเริ่มต้นทำงานร่วมกัน ประชาชนไม่สบายใจ เพราะ ส.ส.ทุกคนมีเงินเดือนกิน 113,560 บาท ทำไมต้องเอาภาษีประชาชนไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ส.ส. ทำไม ส.ส.ไม่ซื้อหากินเอง ตนไปสืบข้อมูลของสภาประเทศต่างๆ ปรากฏว่าหลายประเทศ ส.ส.ต้องซื้ออาหารกินเอง จึงขอฝากไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพราะเป็นภาพลักษณ์ ส.ส. ถ้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง เชื่อว่าประชาชนจะยอมรับมากขึ้น
ล่าสุด วันนี้ (19 มี.ค.) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวเพียง 35 วินาที ขณะที่ตนเองดำลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่โรงอาหารภายในอาคารรัฐสภา ในราคาปกติ 60 บาท แทนการรับประทานอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า โดยเขามองว่าการทำเช่นนี้เป็นการไม่เบียดเบียนภาษีของประชาชน ทั้งนี้ เจ้าตัวได้กล่าวในคลิปว่า
"ตอนนี้อยู่ที่แคนทีนของสภาครับ ผมมาทานก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นเนื้อน้ำตกครับ 60 บาทเองครับ ราคาไม่แพงครับ อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเราไม่เห็นด้วยครับที่จะไปเบียดเบียนภาษีของพี่น้องประชาชน ผมประกาศชัดเจนว่ายังไงเราก็ไม่เข้าไปกิน เพราะเราพูดแล้วเราต้องทำ ผมมาทานข้างล่างฮะ ใกล้ๆ ตรงนี้นี่เอง อร่อยด้วยฮะ ถูกด้วยฮะ"
สมราคา 60 บาทนะฮะ ไม่ต้องไปเสียพี่น้องภาษีพี่น้องประชาชนมื้อละพัน ไม่มีความจำเป็นครับ..."