ไอเดียบรรเจิด! สถานทูตไทยในเม็กซิโก เปิดตัว "Thai Taco" ฉลองสัมพันธ์ 50 ปี ไทย-เม็กซิโก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เปิดตัวเมนู Thai Taco ตามโครงการ Flavors of Thailand: Live from Mexico เมนูไทย Thai Taco ถูกปรุงขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ 50 ปีระหว่างไทยและเม็กซิโก
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เปิดตัวเมนู "ไทย ทาโก (Thai Taco)" โดยได้เชิญคอลัมนิสต์ อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ ตลอดจนเจ้าของร้านอาหารไทยในเม็กซิโก เข้าร่วมชมการสาธิตการประกอบอาหารไทยและชิมอาหารไทยที่ปรุงโดยเชฟ Marc และเชฟ Pete จากร้านอาหาร Talay ณ โรงแรม Montage Los Cabos ในรัฐ Baja California Sur
เชฟไทยทั้งสองคนได้ใช้เครื่องปรุงไทยที่มีจำหน่ายในเม็กซิโก ผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นในเม็กซิโก 3 เมนู ได้แก่ ข้าวซอยปูนิ่ม สลัดทะเล และ Thai Taco ซึ่งเป็นเมนูไฮไลต์ของงาน ที่เปิดตัวด้วยส่วนผสมระหว่างไทยกับเม็กซิโก ไส้เนื้อสตูล ไข่นกกระทา ผักและซอสปรุงรส และพริกจากไทย เป็นที่ชื่มชอบ เป็นอย่างมาก
การเปิดตัว Thai Taco ครั้งนี้ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยในเม็กซิโก การนำคณะร้านอาหารไปร่วมงาน Thaifex นอกจากนี้ เมนูไทยทาโก้จะมีจำหน่ายในงาน Thai Festival ในปีนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์ศิลปะแห่งชาติเม็กซิโก (Centro Nacional de las Artes : CENART) ด้วย
นอกจากนี้ ในกิจกรรมครั้งนี้ ยูทูปเบอร์สายอาหารชื่อดังในเม็กซิโก “La Panza es Primero” ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 500,000 คน ได้เข้าร่วมถ่ายทำการสาธิตอาหารที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และเดินทางไปถ่ายทำคลิปประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยในเม็กซิโก เพื่อนำไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของช่องต่อไป ซึ่งขณะนี้มีคนเม็กซิกันได้ร่วมชมคลิปนี้จำนวนมาก