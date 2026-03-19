"พรี่ปด" สุดทน! แฉเพจดัง "มะมู๋" ยืม 7,000 ไม่คืน ทำชีวิตลำบากช่วงเอาบ้านไปขายฝาก ตัดพ้อเห็นเปย์คนอื่นเป็นหมื่นแต่เงินกูไม่จ่าย!

เพจดัง 'กองบัญชาการข่าวปด Rises' ออกโรงแฉยับ! ถึงคราวตัดขาดมิตรภาพเพจ 'มะมู๋' หลังยืมเงินช่วงวิกฤตที่ต้องเอาโฉนดบ้านภรรยาไปขายฝาก แต่พอถึงเวลาคืนกลับเงียบกริบ ทำเจ้าหนี้เกือบซวยเพราะไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ย สุดทนเห็นภาพบาดตาพาสาวเลี้ยงวันเกิดหลักหมื่น แต่หนี้เก่าไม่เอ่ยถึง งานนี้ขอจบกันที่การ 'บล็อก' ทุกช่องทาง
วันนี้ (19 มี.ค.) เพจ "กองบัญชาการข่าวปด Rises" ออกมาโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมขอเพจ "มะมู๋" ที่นำเสนอคอนเทนต์แนวตลกขบขันและมุกตลก ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 2 แสนคน ที่ยืมเงินแล้วไม่คืน โดยทางเพจ "กองบัญชาการข่าวปด Rises" ได้ออกมโพสต์ข้อความว่า
"เรื่องเพจมะมู๋ ของผมยอด 7,000 บาท เองครับ มามองตอนนี้ มันคือเงินจำนวนน้อยอะครับ แต่ตอนที่พี่เค้ายืมมันเป็นช่วงที่ผมประสบปัญหาทางการเงิน (ยืมเดือน มี.ค. ปี 2025) มันคือยอดเงินที่ทำชีวิตลำบากขึ้นเลยนะ ตอนนั้นมีเหตุการณ์ที่ต้องเอาโฉนดบ้านภรรยาไปขายฝาก เพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนธุรกิจและใช้จ่ายในครอบครัว แล้วต้องจ่ายดอกทุกเดือน เดือนละ 10,000+ ถ้าไม่จ่ายคือชีวิตมีปัญหาแน่นอน เครดิตเสีย ขายหน้า เสียฟอร์ม ซึ่งผมไม่ชอบอะไรแบบนั้น เพราะคนที่เอาไปขายฝากคือรุ่นน้องผมด้วย
แต่เงินที่เราได้จากการการทำรายการปดทอล์ค เราก็เก็บส่วนที่กันไว้เป็นค่าดอกเบี้ยส่วนนี้ พี่เค้ามาขอยืม ผมก็ให้เลยด้วยความที่เราก็เคยยืมเงินพี่เค้าหลายครั้ง แต่ทุกรอบผมคืนตรงเวลาเสมอ และซาบซึ้งกับน้ำใจพี่เค้าด้วย รอบแรกยืม 2,000 รอบ 2 อีก 4 วันให้หลัง ยืม 5,000 แต่ผมก็บอกด้วยนะว่าผมต้องใช้เงินวันที่ 5 เม.ย. นะเพราะต้องจ่ายดอกทุกเดือน พอถึงวันที่ 5 ผมทักไป พี่เค้าบอก ได้ครับ แบบในโพสต์เลย บอก 2 รอบว่า "เงินนี้ผมจำเป็นจริงๆ ครับ ถ้าไม่ได้ผมซวยแน่ๆ " แม่งก็ต้องซวยอยู่แล้ว ไม่จ่ายดอกเบี้ยที่เอาบ้านไปขายฝาก สุดท้าย พอวันที่ 12 ผ่านไปนั่นแหละ ผมถึงได้รู้ว่า โห กูอุตส่าห์บอกว่ากูเดือดร้อนนะ นี่ค่าดอกเบี้ยที่กูต้องจ่ายทุกเดือนนะ พี่แม่งไม่สนใจไรเลยนี่หว่า
ภรรยาผมต้องไปหาเงินส่วนอื่นมาจ่ายแทนตรงนี้ และผมก็เลิกทวงครับ ตัดใจเลยครับ เงินก้อนนี้ เพราะเราหาทางอื่นอื่นมาทดแทนได้แล้ว ถือว่าเป็นการชดใช้พระคุณหรือสิ่งใดๆ ที่ติดค้างที่ผมเคยขอความช่วยเหลือ และเช่นเดียวกัน พี่เค้าก็ไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้เลย ผมเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่บอกใครเลยเป็นเวลากว่า 5-6 เดือน ก่อนที่จะเล่าให้คุณเบส คุณนักวิเคราะห์ฟัง เพราะรู้อึดอัดกับไม่ชอบตอนเห็นพี่เค้า พาเด็กในดิสคอร์ดกองบัญชาการชาวปด ไปเลี้ยงวันเกิดเค้า แล้วจ่ายไปหมื่นนึง กับเรื่องการสปอร์ตที่ได้ยินมาหลายๆ เรื่อง แล้วเรานึกถึงความร้อนใจของเราในวันที่เราถามเรื่องเงินที่เค้ายืมเราไป มันเลยค่อนข้างอึดอัดใจ ใช้วลีเด็ก GenZ ก็ต้องบอกว่าทริกเกอร์ แพนิค อะไรแบบนี้ได้เลย ของแสลงอะครับ เห็นแล้วรู้สึกอยากเบือนหน้าหนี
ตั้งแต่วันนั้นแหละครับ ผมค่อยๆ ถอยห่างเค้าออกมา เพราะเสียความรู้สึกไปแล้ว ไม่อยากคุยเพราะไม่อยากปั้นหน้าแล้ว คุยกันเฉพาะเรื่องที่จำเป็น ไม่มีคุยเล่นใดๆ ไม่อยากคุย มาหักแบบหักจริงๆ ตอนเรื่องมันแดงในดิสคอร์ด มีคนมาแฉเค้า บวกกับมีเรื่องที่เค้าพาน้องผู้หญิงคนนึงที่จีบอยู่ในดิสคอร์ดไปเที่ยวแล้วสมาชิกในดิสคอร์ดก็อยากให้พูดเรื่องดราม่านี้โดเนทมาซื้อเรื่อง 3,000 ผมก็เลยตัดสินใจพูดในเรื่องของตัวผมเองออกไปในรายการ
จนสุดท้าย ผมเลยตัดสินใจเตะเค้าออกจากดิสคอร์ด บล็อคทุกอย่าง เรียกง่ายๆ เลิกคบน่ะแหละครับ เรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะครับ ต้องเล่าด้วยการใช้คำพูดครับ คืนนี้ได้เวลารีดอีกรอบครับ ปดทอล์ค เชฟโบ๊ท เสี่ยใหญ่แห่งดิสคอร์ดกองบัญชาการชาวปด เปิดใจแขกรับเชิญสุดพิเศษ "พรี่ปด" กับเงิน 7,000 ที่ทำหายไป"