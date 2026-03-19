จุฬาราชมนตรีประกาศ “วันอีฎิ้ลฟิตริ” ตรงกับ 21 มี.ค. 2569

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศ “วันอีฎิ้ลฟิตริ” หรือวันรายอ ตรงกับวันที่ 21 มี.ค. หลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้ว “ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์”
วันนี้ (19 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ออกประกาศ เรื่องกำหนดให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1447
ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ กำหนดให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1447 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า “ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์”
จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1447 ตรงกับวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
วันอีฎิ้ลฟิตริ ถือเป็นวันสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน ตรงกับวันที่ 1 เดือนเซาวาล เป็นเดือนที่ 10 ของเดือนในศาสนาอิสลามโดยถือทางจันทรคติ ถือเป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความสำคัญต่อชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมาก มุสลิมทุกเพศทุกวัยทั้งชายหญิงจะสวมใส่เสื้อชุดใหม่ที่สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองฮารีรายอปอซอ ไปร่วมกันละหมาดโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับกิจกรรมในวันอีฎิ้ลฟิตริ นอกจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมจะร่วมกันละหมาดแล้ว ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารกันในครอบครัว เพื่อนฝูง และญาติพี่น้อง จากนั้นก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติ พักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งถือเป็นวันรวมญาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ จะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัวและญาติพี่น้องอีกด้วย
การถ่ายทอดสดการประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮ.ศ.1447📺 ติดตามรับชม 🌙
การดำเนินงานขององค์กรภายใต้สำนักจุฬาราชมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2026
