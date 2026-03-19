เจาะลึก "เซาท์ พาร์ส" หัวใจก๊าซธรรมชาติโลก ชนวนเหตุสงครามพลังงานที่อาจทำเศรษฐกิจพังพินาศ

เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง อิสราเอล และ อิหร่าน ทวีความรุนแรงขึ้น สปอตไลต์ทั่วโลกต่างฉายไปที่พิกัดยุทธศาสตร์สำคัญอย่าง “เซาท์ พาร์ส” (South Pars) แหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเปรียบเสมือน "เส้นเลือดใหญ่" หล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวอิหร่าน และกำลังตกเป็นเป้าหมายหลักในเกมตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญ
จากกรณี อิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีคลังเก็บก๊าซและน้ำมันในแหล่งเซาท์พาร์ส และอาซาลูเยห์ (Asaluyeh) ของอิหร่าน ซึ่ง เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการแบ่งพื้นที่ครอบครองระหว่างอิหร่านกับกาตาร์ ซึ่งฝั่งอิหร่านเรียกว่าเซาท์พาร์ส และฝั่งกาตาร์เรียกว่านอร์ทโดม
อย่างไรก็ตาม การโจมตีแหล่งเซาท์พาร์ส ถือเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานการผลิตก๊าซธรรมชาติของอิหร่าน นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
ทำหรับ เซาท์ พาร์ส ไม่ใช่แค่แหล่งก๊าซธรรมดา แต่มันคือปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาในอ่าวเปอร์เซีย โดยพื้นที่นี้ถูกแบ่งเขตแดนระหว่าง อิหร่าน และ กาตาร์ (ฝั่งกาตาร์เรียกว่า North Field) ซึ่งถือเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ไม่ได้อยู่รวมกับน้ำมัน (Non-associated gas) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ปริมาณสำรองมหาศาล - มีก๊าซสำรองสูงถึง 51 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร
กระดูกสันหลังของอิหร่าน - พื้นที่นี้ผลิตก๊าซป้อนคนทั้งประเทศกว่า 70% ของการผลิตทั้งหมด
แหล่งรายได้หลัก - เป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลเตหะราน หากขาดที่นี่ไป เศรษฐกิจอิหร่านอาจล่มสลายในพริบตา
นักวิเคราะห์ความมั่นคงมองว่า หากอิสราเอลหรือฝ่ายตรงข้ามเลือกโจมตีเซาท์ พาร์ส นั่นคือการใช้กลยุทธ์ "สงครามเศรษฐกิจเบ็ดเสร็จ" โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
1.อัมพาตทั้งประเทศ - หากการผลิตหยุดชะงัก ระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วอิหร่านจะหยุดทำงานทันที นำไปสู่ความสับสนวุ่นวายและการจลาจลภายในประเทศ
2.ตัดงบกองทัพ - เมื่อขาดรายได้หลักจากการขายก๊าซ ความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณกองทัพและกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
3.สร้างแรงกดดันมหาศาล - บีบให้รัฐบาลอิหร่านต้องยอมถอยในเกมการเมืองระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเตือนว่า การโจมตีเซาท์ พาร์ส เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่ "วิกฤตพลังงานโลกครั้งใหม่" เพราะผลกระทบจะลุกลามเกินกว่าขอบเขตสงคราม
ราคาพลังงานพุ่งพรวด - ตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ทั่วโลกจะตึงตัวทันที ส่งผลให้ราคาค่าไฟและพลังงานในยุโรปและเอเชียดีดตัวสูงขึ้นอย่างคุมไม่ได้
หายนะสิ่งแวดล้อม - การโจมตีแท่นขุดเจาะหรือท่อส่งก๊าซกลางทะเลอาจก่อให้เกิดการรั่วไหลครั้งใหญ่ ทำลายระบบนิเวศในอ่าวเปอร์เซียอย่างถาวร
ความเสี่ยงสงครามโลก - การใช้ "พลังงาน" เป็นอาวุธอาจดึงเอาชาติมหาอำนาจอื่นๆ เข้ามาพัวพัน จนกลายเป็นความขัดแย้งระดับโลก
"เซาท์ พาร์ส" จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งทรัพยากร แต่มันคือตัวประกันราคาแพงในสมรภูมิการเมืองโลกที่ทุกย่างก้าวคือความเสี่ยง หากพิกัดนี้ถูกทำลาย โลกอาจต้องเตรียมรับมือกับยุคมืดทางพลังงานที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์