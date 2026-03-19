"ผู้จัดการออนไลน์" ได้รับราวัล "สื่อสร้างสรรค์" ด้านการศึกษา-เยาวชน

"16 ปี รางวัลคนดีประเทศไทย" เชิดชูพลังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย ยกระดับการศึกษา สร้างอนาคตชาติอย่างยั่งยืน
มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย” ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16
เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบใน 2 สาขาสำคัญ ได้แก่ สาขา: ประชาชน ช่วยเหลือสังคม และสาขา: สื่อสารสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชนในการนำเสนอเนื้อหาด้านการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศ
ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี “รางวัลคนดีประเทศไทย” เป็นมากกว่าเวทีแห่งการยกย่องเชิดชูเกียรติ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการจุดประกาย ให้สังคมเห็นคุณค่าของการเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการใช้พลังของการสื่อสารในการสร้างสรรค์สังคม
โดยเฉพาะในยุคที่ “การศึกษา” ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคน
ศิโรจน์ มิ่งขวัญ ประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ยังคงมุ่งย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริม “คนดี” ในทุกมิติของสังคม
ทั้งประชาชนผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม และสื่อมวลชนที่มีบทบาทในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาคนและการสร้างอนาคตของประเทศ
พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นถึงบทบาทของสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงนำเสนอข่าวสาร แต่เป็นพลังสำคัญในการจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงความรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมในอนาคต
“การให้ความรู้ คือการให้โอกาสที่ไม่มีวันหมดอายุ สื่อมวลชนจึงเปรียบเสมือนสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงความรู้ไปสู่เยาวชน และช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
สำหรับรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2569 สาขา “สื่อสารสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย” ได้มอบให้แก่สื่อมวลชนและผู้ผลิตคอนเทนต์คุณภาพจากหลากหลายแพลตฟอร์ม ที่มีบทบาทในการนำเสนอเนื้อหาด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนอย่างสร้างสรรค์
ครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ รายการทางช่อง YouTube และ Influencer สะท้อนถึงพลังของการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง
โดยรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2569 สาขา: ประชาชน ช่วยเหลือสังคม 4 รางวัล ได้แก่
1.ธีระศักดิ์ วงศ์สูงเนิน พนักงานรถไฟ พลเมืองดีช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟ
จากเหตุการณ์เครนหล่นทับ ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2.สมใจ ด้วงช้าง พลเมืองดีช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟ
จากเหตุการณ์เครนหล่นทับ ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3.พงศ์นริศร์ ภาสินีนนท์ พลเมืองดีให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน
ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์
4.จารุวัฒน์ จิณห์มรรคา พลเมืองดีช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จากภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์
รางวัล “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2569” สาขาสื่อมวลชน: สื่อสารสร้างสรรค์เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชนไทย 24 รางวัล ได้แก่
1.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2.หนังสือพิมพ์แนวหน้า
3.คอลัมน์ การศึกษา - วัฒนธรรม ผู้จัดการออนไลน์
4.คอลัมน์ การศึกษา มติชนออนไลน์
5.คอลัมน์ การศึกษา ข่าวสดออนไลน์
6.คอลัมน์ Education กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
7.คอลัมน์ การศึกษา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
8.คอลัมน์ การศึกษา บ้านเมืองออนไลน์
9.คอลัมน์ การศึกษา สยามรัฐออนไลน์
10.คอลัมน์ การศึกษา-กทม. สยามธุรกิจออนไลน์
11.คอลัมน์ ข่าวการศึกษา-ศาสนา เดลินิวส์ออนไลน์
12.คอลัมน์ คลังศึกษา สำนักข่าวเดอะไทยเพรส
13.คอลัมน์ ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม
14.คอลัมน์ การศึกษา Workpoint Today
15.คอลัมน์ Education The MATTER
16.คอลัมน์ Knowledge The Reporters
17.เว็บไซต์ Eduzones
18.เพจอีจัน
19.เพจ Admission Premium
20.เพจ นี่หรือนักศึกษา
21.เพจ TheStudyTH
22.เพจ Dek-D.COM - เด็กดีดอทคอม
23.Youtube ช่อง ATIME Do Dee รายการใต้โต๊ะวิทยา
24.TIKTOK : Su Backpacker ครูสุอาสา
ซีพี ออลล์ ยังคงให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” ที่มุ่งปลูกฝังและส่งเสริมการทำความดีในทุกระดับของสังคม
โดยเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนด้านการศึกษาและเยาวชน คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดในการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
พร้อมมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นเวทีแห่งการจุดประกายโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อพลังแห่งการเรียนรู้สู่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง
เพราะเยาวชนในวันนี้ คืออนาคตของประเทศในวันหน้า และการศึกษา คือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน