ทำไมฟิลเลอร์บางคนดูเป็นธรรมชาติ บางคนเป็นก้อน ดูล้น? คำตอบที่หมอส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึง

เรื่อง : ทีมภาคสนามสุขภาพและความงาม
ช่วงปีที่ผ่านมา ทีมงานได้รับข้อความจากผู้อ่านปัญหาเดียวกันซ้ำ ๆ หน้าดูบวมหลังฉีดฟิลเลอร์ บางรายเป็นก้อนมาหลายปีก้อนก็ยังอยู่ หลายรายที่แก้ไขสำเร็จพูดถึงชื่อเดียวกัน เราจึงเดินทางไปพบทีมแพทย์ที่ ทินิดีคลินิก (Tinidee Clinic หรือ"ที่นี่ดีคลินิก" โครงการ Stadium One จุฬา ซอย 6ย่านบรรทัดทอง พร้อมพาเคสไปตรวจจริงในวันเดียวกัน และนี่คือสิ่งที่เราพบ ซึ่งไม่ใช่ที่คาดไว้
วายร้ายตัวจริงไม่ใช่ฟิลเลอร์
คนส่วนใหญ่คิดว่าความต่างของผลลัพธ์มาจากยี่ห้อหรือราคา ทีมงานก็คิดแบบนั้น จนได้คุยกับ นพ.สุชัจจ์ ติงรัตนสุวรรณ หรือหมอแบงค์แพทย์ที่ดูแลเคสแก้ฟิลเลอร์มากว่า 10 ปี และเชี่ยวชาญเรื่อง สลายฟิลเลอร์ เป็นพิเศษ และ พญ.ปริณธร นาคดี (หมอชาช่า) แพทย์เฉพาะทางประจำ รพ.ศิริราช ถนัดด้านการฟื้นฟูและปรับรูปหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ
"หลายคนเดินเข้ามาบอกว่าเกลียดฟิลเลอร์ เพราะหน้าล้น เป็นก้อน ถ่ายรูปต้องพึ่งแอปทุกครั้ง แต่จริงๆ ฟิลเลอร์ไม่ใช่ผู้ร้าย วายร้ายตัวจริงคือ 'การเลือกจุดฉีดที่ผิด' ต่อให้เทคนิคดีแค่ไหน ถ้าประเมินโครงสร้างผิดตั้งแต่แรก ผลลัพธ์ก็ไม่ดี ในทางกลับกันต่อให้ประเมินถูก แต่ถ้าเทคนิคการฉีดผิด ก็ไม่รอด"
สำหรับเคสแก้ไขที่พามา หมอแบงค์บอกตรงๆว่า "ผมอยากให้อยู่กับความเป็นจริง ทำครั้งเดียวไม่มีทางกลับร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะเคสแก้ใช้เวลานานกว่าเคสทั่วไปเสมอ" ทีมงานชอบที่เขาพูดแบบนี้มากกว่าการการันตี
สิ่งที่แม้แต่หมอหลายคนยังเข้าใจผิด
"คนส่วนใหญ่เชื่อว่าฟิลเลอร์สลายหมดภายใน 1-2 ปีตามที่บริษัทยาระบุ ความจริงคือต่อให้ผ่านไป 5-6 ปี มันก็ยังอยู่ได้บางส่วน แม้แต่หมอหลายคนที่ผมสอนยังเข้าใจผิดเรื่องนี้"
ทีมงานถามว่าแบบนี้น่ากลัวไหม
"ไม่ได้น่ากลัวครับ มันแค่แปลว่า ถ้าฉีดแล้วดูสวย จะสวยนาน แต่ถ้าดูไม่ดี ก็อย่าทน ให้ฉีดสลายซะเพราะสุดท้ายแล้ว เราจ่ายเงินซื้อความดูดี ไม่ใช่จ่ายเพื่อเอาปริมาณฟิลเลอร์มาตุนไว้ในหน้า"
ศาสตร์ 3S: เมื่อผลลัพธ์เป็นตัวตั้ง ไม่ใช่โปรแกรม
ทินิดีคลินิกใช้กรอบการรักษาที่เรียกว่า 3S ซึ่งหมอแบงค์พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์กว่า 30,000เคส
"3S คือ Structure, Skin และ Sense เราวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าลึกถึงกระดูก (Structure) ปรับคุณภาพผิว (Skin) แล้วออกแบบให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติระยะยาว (Sense) แต่ละคนจะได้สูตรการรักษาที่ไม่เหมือนกันเลย เพราะเราอิงที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่โปรแกรมที่คลินิกอยากขาย"
หมอแบงค์สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ก่อนจะทำงานเบื้องหลังเครือคลินิกความงามระดับประเทศในฐานะ Head Medical Director ดูแลมาตรฐานและฝึกแพทย์กว่า 100 คน คนในวงการรู้จักเขาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการดูแลนางงามผู้ชนะเวทีระดับโลก และ Master Trainer, Speaker ปรับรูปหน้าด้วย Filler และ Biostimulator ให้แบรนด์นานาชาติ ล่าสุดปี 2026ได้รับเชิญเป็นกรรมการเวที "The Next Gen Trainer" คัดเลือกแพทย์ Speaker รุ่นใหม่ระดับประเทศ
"ก่อนหน้านี้ผมทำงานเบื้องหลังมาตลอด คุมมาตรฐาน ฝึกหมอ ไม่ค่อยออกหน้า แต่มาถึงจุดหนึ่งที่อยากดูแลคนไข้เต็มที่ด้วยตัวเอง ทินิดีคลินิกจึงเกิดขึ้น"
การทำงานร่วมกับ พญ.ปริณธร นาคดี (หมอชาช่า) แพทย์เฉพาะทาง Transfusion Medicine ประจำโรงพยาบาลศิริราช และตัวแทนแพทย์ไทยในเวที ISBT Congress 2025 ที่มิลาน ช่วยเติมมิติด้านมาตรฐานการแพทย์ และปรับรูปหน้าคนไข้เคียงคู่หมอแบงค์มาตลอดหลายปี
“ปัญหาของคนไข้แต่ละคน มีสาเหตุที่แตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลที่เราใช้เวลาคุยและตรวจประเมินทุกเคสอย่างน้อย 30 นาที ก่อนแนะนำการรักษา ถ้าคลินิกไหนรีบเสนอโปรแกรมโดยยังไม่ประเมินก่อน ผลลัพธ์ที่จะอยู่กับคุณเป็นปีๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ" หมอชาช่า กล่าว
วินาทีที่ได้ตัวเองกลับคืนมา
"สิ่งที่ผมรักในงานนี้คือความมั่นใจที่เขาได้กลับคืนมา" หมอแบงค์เล่าถึงเคสที่ร้องไห้หน้ากระจกหลังแก้ไขก้อนใต้ตาสำเร็จ "หลายคนขอบคุณที่ทำให้เขากล้าใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งแอปแต่งรูปอีก นั่นคือความสุขที่สุดของพวกเรา"
สิ่งที่เราค้นพบ
ท่ามกลางคลินิกความงามนับหมื่นแห่งในกรุงเทพฯ สิ่งที่ทำให้ทินิดีคลินิกต่างออกไปไม่ใช่อุปกรณ์ แต่คือศาสตร์ 3S และทัศนคติที่กล้าบอกว่า "ไม่จำเป็น" และ "ไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์" สองอย่างนี้ฟังดูเหมือนเสียเปรียบ แต่อาจเป็นเหตุผลที่คนไข้ตามติดหมอแบงค์มาไม่เปลี่ยนใจกว่า 10 ปี
