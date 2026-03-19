‘แขก คำผกา’ ลั่นการเมืองไทยบทใหม่เริ่มแล้ว! ยอมรับ ‘ภูมิใจไทย’ เบอร์ 1 แต่ไม่ขอมีนายกฯ ชื่อ ‘อนุทิน’

'ลักขณา ปันวิชัย' หรือ คำ ผกา กับบทวิเคราะห์การเมืองไทยยุคผลัดใบ หลังพรรคภูมิใจไทยผงาดขึ้นมามีคะแนนนำ โดยเจ้าตัวประกาศเคารพเจตนารมณ์เสียงส่วนใหญ่แต่ยังยันกราน 'ไม่เอาอนุทินเป็นนายกฯ' พร้อมส่งสาส์นถึงคนไทยให้เลิกไล่บี้แค่เพื่อไทยแต่ต้องตรวจสอบภูมิใจไทยให้หนักเท่ากัน เผยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการคัมแบ็กของ 'อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ' ที่จะเข้ามาเขย่าฐานเสียงพรรคก้าวไกลจนเพื่อไทยอาจไม่ต้องออกแรงสู้รบเองอีกต่อไป
วันนี้ (19 มี.ค.) นางสาวลักขณา ปันวิชัย หรือ คำ ผกา หรือ แขก พิธีกรชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Lakkana Punwichai ในประเด็น The new chapter of การเมืองไทย ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"บันทึกไว้
1. เราอยากได้นายกฯชื่อ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์, แพทองธาร ชินวัตร, เศรษฐา ทวีสิน, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร. ทักษิณ ชินวัตร : ไม่เคยมีแม้แต่ 1 วันที่อยากมีนายกฯชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูร
2. เมื่อประชาชนคนไทยประกาศเจตนารมณ์ผ่านการเลือกตั้งว่า โดนเลือกพรรคภูมิใจไทยมามากที่สุด เราเคารพเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่และเสียงข้างมาก
3. พรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจมาเพียง 74 เสียง โหวตเตอร์อย่างเราเห็นว่า ระหว่าง ก. เป็นที่สองในพรรคร่วมรัฐบาล ข. เป็นที่สองในพรรคร่วมฝ่ายค้าน? เราขอเลือก ก.
4. วิกฤติภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปนี้คนไทยทั้งหลายต้องเรียนรู้ที่จะเรียกร้องจากพรรคภูมิใจไทยให้มากเท่าๆกับที่เคยเรียกร้องจากพรรคเพื่อไทย
5. พรรคเพื่อไทย ดูแลกระทรวงที่เป็นงานด้าน ’ทุนมนุษย์‘ ทั้งหมด ขอส่งกำลังใจให้ตั้งใจทำงาน esp. งานที่เป็น ฐานราก หรือ foundations ทั้งหมด บนสโลแกน ’ทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัย’
6. ขอแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยที่ต่อไปนี้ไม่ต้องคอยสู้รบกับพรรคส้ม เพราะ คุณอภิสิทธิ์มาแล้ว
ต่อไปนี้ พรรคเพื่อไทยจะเบาแรงไปได้เยอะ ส่วนพรรคส้มนั้น ดิฉันขอบอกคุณว่า ของแท้มา ของก็อป มันก็ดูกระจอกไปในบัดดล
The new chapter of การเมืองไทย ได้เริ่มขึ้นแล้ว
และมันจะสนุกกว่าเดิม หากจะไม่เจ็บเท่าเดิม!"