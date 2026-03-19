รพ.รามาธิบดีปรับบริการ “การแพทย์ทางไกล” เหตุจากวิกฤตตะวันออกกลาง เพื่อประหยัดทรัพยากร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศปรับรูปแบบการให้บริการ เพิ่มสัดส่วน “การแพทย์ทางไกล” พร้อมจำกัดการจ่ายยาไม่เกิน 2 เดือน หลังวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลกระทบด้านทรัพยากร เริ่มมีผล 23 มีนาคม 2569
วันนี้ (19 มี.ค.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศปรับรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ โดยระบุว่า สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในหลายภาคส่วน ทำให้จำเป็นต้องบริหารจัดการและประหยัดการใช้ทรัพยากร รวมถึงบริการด้านสาธารณสุข
สำหรับแนวทางการปรับบริการ มีรายละเอียดสำคัญดังนี้
- เพิ่มสัดส่วน “การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)” ผู้ป่วยสามารถติดต่อรับบริการผ่านหน่วยงานของโรงพยาบาล หรือผ่าน RAMA App เพื่อลดการเดินทางและความแออัด
- จำกัดการจ่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยนอก ไม่เกิน 2 เดือน หากมีนัดเกินระยะเวลาดังกล่าว จะมีการออกใบสั่งยาเพิ่มเติม โดยสามารถเลือกรับยาทางไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเองที่โรงพยาบาล
มาตรการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
ทางโรงพยาบาลขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการปรับตัวตามแนวทางใหม่ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร