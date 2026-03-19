ทบ.เคลียร์ชัด! ปมน้ำมันไทยไปเขมรผ่านลาว ยันไม่เป็นความจริง ตรวจสอบร่วมลาวเข้มงวดทุกขั้นตอน

กองทัพบก โต้ปมลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่าน สปป.ลาว ยันผลตรวจไม่พบความผิดปกติ พร้อมเปิดหลักฐานชี้เป้า “สื่อแปลผิด” ทำเข้าใจคลาดเคลื่อน ย้ำความสัมพันธ์การค้าชายแดนยังอยู่ในกรอบกฎหมาย
วันนี้ (19 มี.ค.) เพจ “ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team“ ชี้แจงข้อเท็จจริง ยืนยันไม่พบการลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่านลาว ชี้กองกำลังสุรนารีคงมาตรฐานการควบคุมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มงวด
ระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อสาธารณะระบุว่า กัมพูชานำเข้าน้ำมันจากไทยโดยใช้เส้นทางอ้อมผ่าน สปป.ลาว โดยอ้างอิงจากคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์บางส่วนของ นายซอ โซะปุดตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตึงเตรง ประเทศกัมพูชานั้น
ต่อกรณีดังกล่าว พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า
ประการแรก กองทัพบกขอยืนยันว่า มาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันไปยัง สปป.ลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี ยังคงมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงทางการ สปป.ลาว อย่างเข้มงวด ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบการลักลอบจำหน่ายน้ำมันไปยังประเทศกัมพูชาแต่อย่างใด
ประการที่สอง จากการตรวจสอบคลิปการให้สัมภาษณ์บางส่วนของ นายซอ โซะปุดตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตึงเตรง และข้อมูลที่เผยแพร่โดยสื่อกัมพูชาในประเด็นดังกล่าวพบว่า คลิปที่เผยแพร่ในสื่อสาธารณะนั้นมีการแปลภาษาไทยที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะการระบุถึงเรื่องการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากไทย จนนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในเวลาต่อมา
สำหรับข้อความแปลที่ถูกต้อง คือ “ยอมรับว่าในขณะที่เรามีปัญหากับประเทศไทย สินค้าไทยบางประเภทได้ผ่านแดนจากประเทศลาวเข้าสู่กัมพูชา ซึ่งมีอยู่จริงเพราะว่าเราไม่สามารถปิดกั้นสินค้าเหล่านั้นไม่ให้เข้าสู่กัมพูชาได้ และรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่สามารถออกคำสั่งอย่างเป็นทางการห้ามนำเข้าสินค้าได้ เนื่องจากกัมพูชาเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่สามารถปฏิเสธสินค้าจากประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกมายังประเทศของตนได้ เพราะหากทำเช่นนั้นจะถูกกดดัน.”
โฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลบางประเด็นควรมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการเผยแพร่และรับชม เนื่องจากยังคงพบข่าวปลอมหรือการบิดเบือนข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน"