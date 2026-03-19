รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสัมมนา “Unlocking The New Route” เสริมความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ พร้อมศึกษาดูงานกระบวนการขายทอดตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนา “Unlocking The New Route ปลดล็อกความรู้ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมกราฟ กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ” โดยมีผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และ  ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการใช้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น     
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางธุรกิจ เช่น สิทธิเรียกร้อง สินค้าคงคลัง เครื่องจักร หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้กู้ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเสริมศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย

ภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงิน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

นอกเหนือจากการเสริมสร้างทักษะภาคทฤษฎี กิจกรรมในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางไป ศึกษาดูงาน ณ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการขายทอดตลาด ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกันทางธุรกิจ โดยนายสินชาย คุ้มศรีวงษ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 3 มิติสำคัญ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีล้มละลาย และหัวหน้ากลุ่มงานบังคับคดีและวางทรัพย์ บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมอธิบายขั้นตอนกระบวนการขายทอดตลาดและการดำเนินการบังคับคดีในทางปฏิบัติ        
กิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าวช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนเห็นภาพการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงเดินหน้าขยายการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจไปยังผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและโอกาสทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยในระยะต่อไปมีแผนจัดกิจกรรมในลักษณะโรดโชว์ในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา เพื่อกระจายองค์ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้เข้าถึงผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-547-5048-9 







