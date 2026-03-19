Litejam กีต้าร์อัจฉริยะ พัฒนาโดยฝีมือคนไทย ทำยอด 50 ล้านบาทในตลาดโลกภายใน 6 เดือน

นวัตกรรม “มองเห็นเสียงดนตรี” ที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของการเล่นกีตาร์
Litejam กำลังเป็นหนึ่งในนวัตกรรมจากประเทศไทยที่ถูกจับตามองในเวทีโลก กับแนวคิด “กีต้าร์ที่มองเห็นเสียงได้” ที่ช่วยให้การเรียนดนตรีเข้าใจง่ายขึ้น และสามารถสร้างยอดขายกว่า 50 ล้านบาทในเวลาเพียง 6 เดือน
ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนทุกอุตสาหกรรม “ดนตรี” ก็กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน และหนึ่งในสตาร์ทอัพที่น่าจับตามองจากประเทศไทย คือ Litejam ผู้พัฒนา “กีตาร์อัจฉริยะ” ที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการดนตรีระดับโลก
จุดเริ่มต้นจาก Pain Point ของนักกีตาร์ทั่วโลก
ผู้เรียนกีตาร์จำนวนมากมักล้มเลิกกลางทาง เพราะการเรียนรู้ “คอร์ด สเกล และโซโล่” เป็นเรื่องที่ยากและมองไม่เห็นภาพชัดเจน Litejamจึงเกิดขึ้นจากแนวคิดง่าย ๆ แต่ทรงพลัง
“ทำอย่างไรให้คน ‘มองเห็น’ ดนตรีได้”
คำตอบคือการผสานเทคโนโลยี LED เข้ากับกีตาร์ไฟฟ้าจริง ทำให้ผู้เล่นสามารถเห็นโน้ต คอร์ด และสเกล แสดงผลบนคอกีตาร์แบบเรียลไทม์
นวัตกรรมที่เปลี่ยนการเรียนดนตรีให้ “เข้าใจทันที” Litejam ไม่ใช่แค่กีตาร์ แต่คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “Play. Learn. Jam.”
จุดเด่นของ Litejam
● LED Fretboard Visualization
แสดงตำแหน่งโน้ต คอร์ด และสเกลบนคอกีตาร์แบบสีเต็มรูปแบบ
● เรียนรู้แบบ Visual Learning
เข้าใจทฤษฎีดนตรีผ่านการมองเห็น ไม่ต้องท่องจำ
● โหมดฝึก ฝึกซ้อม และแสดงสด
ครอบคลุมตั้งแต่ Beginner ถึง Pro
● Interactive Practice & Jam Mode
เล่นดนตรีได้ทันทีแม้ไม่เคยมีพื้นฐาน
● เชื่อมต่อแอป พร้อมบทเรียนตลอดชีพ
Litejam ใช้แนวคิด Plearn™ Method (Play + Learn) ที่เน้น “เรียนผ่านการเล่นจริง” ทำให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาได้เร็วและสนุกมากขึ้น
จากสตาร์ทอัพไทย สู่เวทีโลก
Litejam ไม่ได้เป็นเพียงโปรเจกต์ทดลอง แต่เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสามารถสร้างยอดขายระดับ 50 ล้านบาทภายใน 6 เดือนแรก และได้รับความสนใจจากเวทีเทคโนโลยีระดับโลก
หนึ่งในเสียงตอบรับในงาน CES ที่ลาสเวกัส จากผู้บริหารระดับโลก คุณเควิน เป็นผู้บริหารระดับสูงของ Office Depot & OfficeMax องกรค์มูลค่าหลักแสนล้านบาท และยังเป็นหนึ่งใน Backer ของ Litejam บน Kickstarter ระบุว่า Litejam ถูกยกให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดใน CES และเป็น “Guitar Hero ในโลกจริง” ที่เขาอยากให้มีมานาน และวันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว และช่วยให้ทุกคนเรียนกีตาร์ได้ง่ายขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า Litejam ไม่เพียงตอบโจทย์การเรียนดนตรี แต่ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโลกดิจิทัลกับดนตรีจริงได้อย่างลงตัว
โอกาสของไทยในเวที Music Tech โลก
Litejam คือหนึ่งในตัวอย่างสำคัญของ Deep Tech + Creative Industry จากประเทศไทย ที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ด้วยการผสาน
● Hardware (กีตาร์จริง)
● Software (แอป & ระบบการเรียนรู้)
● Experience (Interactive Music)
Litejam กำลังสร้าง “หมวดหมู่ใหม่” ของเครื่องดนตรีในโลก — Smart Learning Instrument
บทสรุป: อนาคตของดนตรีที่ “ทุกคนเล่นได้”
Litejam ไม่ได้แค่ทำให้กีตาร์เล่นง่ายขึ้น แต่กำลังเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เรียนรู้ดนตรี จากสิ่งที่เคย “ยากและน่ากลัว” กลายเป็น “สนุก เข้าใจ และเข้าถึงได้” และนี่อาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้“ประเทศไทย” กลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Music Tech ของโลก
ประสบการณ์ “See The Music” ที่จับต้องได้
Litejam เตรียมเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญในประเทศไทย กับงานเปิดตัวที่ไม่ใช่แค่ “อีเวนต์ดนตรี” แต่คือการเปิดโลกการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่คุณจะได้ มองเห็นเสียงดนตรีจริง ๆ เป็นครั้งแรก
Litejam Grand Opening – SEE THE MUSIC
วันที่ 21 มีนาคม 2569 /Triangle Wave Eco Studio Ratchada, กรุงเทพฯ
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์ครบทุกมิติของ Litejam ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก
● PLAY – ทดลองเล่นกีตาร์ Litejam ตัวจริง
สัมผัสไฟ LED ที่ช่วยนำทางโน้ตและคอร์ดแบบเรียลไทม์ แม้ไม่มีพื้นฐานก็เล่นได้ทันที
● LEARN – เรียนรู้แนวคิดการเล่นกีตาร์รูปแบบใหม่
เข้าใจสเกลและทฤษฎีดนตรีผ่าน “ภาพ” แทนการท่องจำ
●JAM – สนุกกับการเล่นดนตรีร่วมกัน
ปลดล็อกความมั่นใจในการเล่น โดยไม่ต้องกลัวเล่นผิดอีกต่อไป
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใหม่
นี่คือโอกาสครั้งสำคัญในการสัมผัสนวัตกรรมกีตาร์อัจฉริยะจากฝีมือคนไทย ที่กำลังได้รับความสนใจจากเวทีระดับโลก
