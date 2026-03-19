สรุปมหากาพย์โซล่าเซลล์ 140 บาท! Extreme IT แจงยิบความต่างระบบ 5kW กับ 78kW หลังโดนตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใส

กลายเป็นไวรัลสนั่นโซเชียล! เมื่อเพจดังโชว์บิลค่าไฟคฤหาสน์แอร์ 20 ตัว เพียง 140 บาท จนชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งคำถาม 'ทำไมบ้านเราจ่ายแพงกว่า?' งานนี้ Extreme IT ไม่รอช้า ออกโรงตอกกลับด้วยตัวเลขสเปกเครื่องสุดอลังการ 133 แผง ปะทะ 8 แผง พร้อมไขคำตอบชัดๆ ทำไมติดโซล่าเซลล์เหมือนกัน แต่ค่าไฟต่างกันลิบลับ
จากกรณี เมื่อวันที่ 18 มี.ค. เพจ “Extreme IT” ออกมาโพสต์ข้อความแบ่งปันประสบการณ์ การติดตั้งโซล่าเซลล์ จากเดิมที่คาดว่าต้องจ่ายเดือนละ 30,000 - 50,000 บาท เหลือเพียง 140 บาท (ประหยัดได้ปีละประมาณ 500,000 บาท) บ้านขนาด 1,000+ ตรม. มีคนทำงาน 15 คน, แอร์ 20 เครื่อง และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 2 คัน ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“ค่าไฟ 140 บาท กับแอร์ 20 เครื่อง รถไฟฟ้า EV 2 คัน บ้านขนาด 1,xxx ตรม มีคนอยู่ทำงานประมาณ 15 คน
บอกเลยว่าค่าน้ำเกือบ 2,000 แต่ค่าไฟ ไม่ถึง 200 ชิวมากก
ลงทุนสูงจริงแต่ถ้าไม่มีโซล่า หลังนี้ค่าไฟ 3-5 หมื่นบาทต่อเดือน ปีหนึ่งเซฟค่าไฟได้ครึ่งล้าน !!!
แถมที่สำคัญคือ สามารถสำรองไฟบ้านได้ทั้งหลัง ไม่มีไฟดับ ไม่มีไฟตก รถไฟฟ้าชาร์จฟรี หลายคนมองว่าไม่คุ้ม แต่ผมมองว่าโคตรคุ้ม เพราะสุดท้ายแล้วผมน่าจะอยู่บ้านหลังนี้ยาวๆยันแก่
ถามว่าทำไมไม่ 0 บาท มันมีบางวันแบตหมดก่อนเช้า ถ้าเพิ่มแบตอีกสัก 1-2 ลูก น่าจะชิววว
เดียวรอดูเดือนเมษา หน้าร้อน ค่าไฟจะเพิ่มมั้ยเพราะแอร์จะทำงานหนักกว่าเดิม“
ต่อมา พบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาแชร์โพสต์ของทางเพจ “Extreme IT” ในประเด็นค่าไฟฟ้า ก่อนทางตนเองจะระบุข้อความเห็นต่างว่า
“บ้านยังกะ คฤหาสน์ แอร์20เครื่อง บอกติด Solar Cell จ่ายเดือนนี้140 หันมาดูที่บ้าน ติดเหมือนกัน แอร์7 ใช้จริง 5 ตื่นก็ปิด ใช้จริงๆ 2 ห้องโถง กับห้องแมว รถ Ev 1 BMW hi-Hybrid ชาร์จ 1
บ้านหลังเท่าแมวดิ้นตาย
ค่าไฟ เดือนนึง 7-8,000 นี่ขนาดมี Solar Cell นะ
ของเค้าทำไมถูกจัง มันแม่นยุติสู เอาดีๆ ที่บ้านติด 8แผ่น ไม่ได้มีคนอยู่ตลอด เอาดีๆเด้อ”
และล่าสุด วันนี้ (19 มี.ค.) เพจ “Extreme IT” ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับ พร้อมอธิบายถึงความแตกต่างของบ้านทั้ง 2 หลังนี้ โดยมีใจความว่า
“บ้านพี่ติด 8 แผ่น ผมติด 133 แผ่น
บ้านพี่ติด Inverter 5kW ผมติด 78kW
บ้านพี่ไม่มี Batt บ้านผมแบต 91kWh
บ้านติดโซล่าเซลล์ ไม่ได้จะทำค่าไฟเหลือ 0 บาทได้หรือหลักร้อยได้ทุกหลัง เราต้องดูการใช้ไฟ ติดโซล่าไม่มีแบต แต่ใช้ไฟแค่ช่วงกลางคืน ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟ
ผมถึงแนะนำทุกคนว่าจะติดโซล่าเซลล์ต้องศึกษาระบบ และการใช้งานของเราด้วย ไม่ใช่บ้านทุกหลังจะติดโซล่าเซลล์แล้วจะคุ้ม บ้านผมทำเป็น Home Office เลยโคตรคุ้มครับ !
ส่วนที่ผมติดแบตเยอะ เพราะออฟฟิตทำ Live สด บ่อย ไฟห้ามดับ คอมอีก 18 เครื่อง ประหยัดค่า UPS ไปบานโข”