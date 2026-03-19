ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม “ยาฉีดกลุ่ม GLP-1” ยกฐานะเป็นยาควบคุมพิเศษ ป้องกันอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 58 ปรับสถานะยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีด ซึ่งเป็นยาที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและใช้ลดน้ำหนัก ให้เป็น “ยาควบคุมพิเศษ” ย้ำต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 58 มีเนื้อหาว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 76 (4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ในการประชุมครั้งที่ 421-5/2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (100) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 “(100) ยากลุ่ม Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) ชนิดฉีด”
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2569
ลงนามโดย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข