มิติใหม่การเทรด! เจ้าของที่ดินโคราชโพสต์แลกโฉนด 2 ล้าน กับการ์ด One Piece เกรดเทพ

โลกโซเชียลฮือฮาหลังหนุ่มโคราชใจเด็ด โพสต์ลงกลุ่มนักสะสมประกาศนำที่ดินทำเลสวยมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท มาตั้งโต๊ะแลกกับ 'การ์ดวันพีซ' ใบแรร์ ลั่นนิยาม 'กระดาษแลกกระดาษ' ขายเงินสดยากนัก ก็แลกของที่ชอบไปเลย
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Mark Mark ได้โพสต์ภาพโฉนดที่ดิน และถ่ายรูปพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ลงในกลุ่ม “One Pice market Thailand” เพื่อหาแลกกับการ์ดที่มีมูลค่าของวันพีซ ซึ่งจะมาแบบใบเดียว หรือ หลายใบก็ได้ แต่ต้องมีมูลค่า 2 ล้านบาท
โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “กระดาษแลกกระดาษ ขออนุญาตแอดมินโพสนะครับถ้าผิดกฎลบได้เลย (หาแลกมังหงะหลังแดงสัก4-5ใบ)☺️☺️ (หรือการ์ดอะไรก้ได้ครับที่มีมูลค่า20-30kขึ้นไปแบบนี้สัก50ใบก้ได้)
ผมมีที่หนึ่งแปลงไม่ได้ใช้ประโยชน์เก็บไว้ราคาก็ไม่เห็นขึ้น ขายตามราคาที่ขึ้นก็ขายยาก ผมเลยมีความคิด(ส่วนตัว)ว่าอยากมาแลกกับการ์ด สำหรับคนที่อยากหาที่สงบสงบเป็นบ้านพักตากอากาศอยู่ต่างจังหวัด หรือว่าใช้ประโยชน์อะไรส่วนตัวก็แล้วแต่บุคคล
สำหรับคนที่อาจจะดวงดีเปิดได้การ์ดใบนั้นมาถ้าต้นทุนของการ์ดใบนั้นต่ำ ผมก็มองว่าเอามาแลกกับผมคุ้มค่า อยากได้การ์ดแลแลเทพเทพเกรด10 พีเอสเอหรือว่า 10 ดำก็ได้ขอให้มูลค่าการ์ดเกิน 1,000,000 นะครับ(หลายใบได้)เพราะว่ามูลค่าที่ดินของผมเกิน 2,000,000
098-414-1919 ต้น”
อย่างไรก็ตาม หลังจากเผยแพร่โพสต์นี้ได้มีคนมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยงามของที่ดินผืนนี้มากมาย รวมถึงแสดงความเห็นถึงมูลค่าการ์ดวันพีซ ที่ปัจจุบันนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์ออกสู่โลกโซเชียลแล้วกว่า 1.6 พันครั้ง