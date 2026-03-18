ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงสักการะพระธาตุหลวง และพระพุทธรูปสำคัญประจำพระธาตุหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯสักการะพระธาตุหลวง และพระพุทธรูปสำคัญประจำพระธาตุหลวง ณ พิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และคณะกรรมการปกครองเมืองไซเสดถา และประชาชนชาวลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
วันนี้ 18 มีนาคม 2569 เวลา 16.50 น. (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมคราวน์พลาซ่า เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเป็นโรงแรมที่ประทับ ไปทรงสักการะพระธาตุหลวง และพระพุทธรูปสำคัญประจำพระธาตุหลวง ณ พิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวง เวียงจันทน์
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ประธานประเทศ และภริยา พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และคณะกรรมการปกครองเมืองไซเสดถา และประชาชนชาวลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินขึ้นหอไหว้ด้านทิศตะวันตก พร้อมด้วยประธานประเทศและภริยา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะแบบลาว ทรงสักการะพระธาตุหลวง และพระพุทธรูปสำคัญประจำพระธาตุหลวง ตามธรรมเนียมฝ่ายลาว เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีสงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระมหาเถระลาว 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระอาจารย์ใหญ่มะหาเหวด มะเสไน ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธาน
เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระมหาเถระลาว ทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงลาพระมหาเถระลาว แล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ในการนี้ พระอาจารย์ใหญ่มะหาเหวด มะเสไน ถวายพระพุทธรูปองค์ตื้อ จำนวน 1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากพลับพลาที่ประทับ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ
วัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ณ ที่นั้น นายสะเหลิมไซ กมมะลิด รองนายกรัฐมนตรี นางอาลุนี กมมะลิด ภริยารองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและภริยา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและภริยา รวมทั้งข้าราชการฝ่ายลาวและฝ่ายไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่านทหารกองเกียรติยศขึ้นเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย เสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2569