Minimice Group ผงาดคว้า Google Premier Partner 2026 ในประเทศไทยได้สำเร็จ! การันตีผลงานด้านการตลอดออนไลน์ระดับท็อป

กรุงเทพมหานคร – Minimice Group เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลชั้นนำ การันตีผลลัพธ์ Performance Marketing ด้วยการประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ กับการได้รับคัดเลือกให้เป็น Google Premier Partner ในประเทศไทยปี 2026 สถานะสูงสุดที่ Google มอบให้แก่พาร์ตเนอร์ที่มีผลงานโดดเด่น และมีมาตรฐานการบริหารจัดการแคมเปญโฆษณาในระดับสากล ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Minimice Group ในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านการวางกลยุทธ์ที่แม่นยำ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่ล้ำหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม
ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทำได้สำเร็จ Google Premier Partner ในประเทศไทย คัดเลือกเข้มงวด มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
Google Premier Partner คือ ระดับสูงสุดของความร่วมมือในโครงการ Google Partners ถูกออกแบบมาเพื่อคัดกรองบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ในการใช้ Google Ads เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ลูกค้า โดยเกณฑ์การตัดสินสำหรับเอเจนซีในประเทศไทยนั้นมีความเข้มงวดและความละเอียดสูงมาก ครอบคลุมทั้งด้าน Performance หรือความสามารถในการรักษาและขยายฐานลูกค้าผ่านผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง ระดับการบริหารจัดการงบประมาณโฆษณาที่สะท้อนถึงความไว้วางใจจากธุรกิจชั้นนำ มีการลงทุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึง Certification ที่ทีมงานต้องผ่านการรับรองความรู้ขั้นสูงจาก Google อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท หรือทีมงานมีศักยภาพ สามาถใช้เครื่องมือของ Google ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Minimice Group หนึ่งใน Top 3% สุดยอดเอเจนซี่ที่ได้รับ Google Premier Partner ในประเทศไทย
การก้าวขึ้นสู่สถานะ Premier Partner ในปี 2026 ของ Minimice Group คือ เครื่องยืนยันว่าบริษัทอยู่ในกลุ่ม Top 3% ของบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ เป็นหนึ่งใน Google Premier Partner ในประเทศไทย
ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในแต่ละปี ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ประยุกต์ใช้เครื่องมือหลากหลาย ปรับตัวท่ามกลางเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ SEO Blitz Strategy ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงเท่านั้น ทำให้ Minimice Group สามารถปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจลูกค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Brand Awareness หรือการทำ Conversion ที่แม่นยำ การได้รับเลือกในกลุ่ม 3% แรกนี้จึงถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถระดับท็อป ที่ Google การันตีให้กับผู้ใช้บริการ
9 ปีแห่งความมุ่งมั่น และก้าวต่อไปที่ไม่หยุดพัฒนา
หฤษฎ์ โปษณกุล CEO Minimice Group ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า
“ความสำเร็จในฐานะ Google Premier Partner 2026 คือ ผลลัพธ์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่เราสะสมมาตลอดกว่า 9 ปี เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาทักษะของทีมงานและการบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราให้ความสำคัญกับ AI-Driven Marketing และการวิเคราะห์ Data เชิงลึก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการตัดสินของ Google ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรรม เราพร้อมที่จะนำเครื่องมือระดับสูงและสิทธิพิเศษที่ได้รับจาก Google มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ลูกค้าของเรา เสริมความมั่นใจว่า ทุกการลงทุนทางการตลาดกับ Minimice Group จะคุ้มค่า ได้รับผลกำไรและการเติบโตที่ยั่งยืนระดับสากลแน่นอน”
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือด และ AI Trending Minimice Group ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสูงสุดในฐานะ Google Premier Partner ในประเทศไทย พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าก้าวข้ามทุกขีดจำกัด และคว้าโอกาสเหนือคู่แข่ง ออกแบบโซลูชันทางการตลาดที่แม่นยำ กับ SEO Blitz Strategyกลยุทธ์หนึ่งเดียวเฉพาะที่ Minimice Group ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ผสานกับสิทธิพิเศษและเครื่องมือระดับสูงที่ได้รับจาก Google โดยตรง
ขับเคลื่อนทุกแคมเปญให้ประสบความสำเร็จ เติบโตอย่างมั่นคงในเวทีโลกกับ MinimiceGroup หนึ่งใน Google Premier Partner ในประเทศไทย
