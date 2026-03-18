ผบ.ทร.เผยได้รับแจ้งจาก ทัพเรือโอมาน “เรือมยุรี นารี” ลอยเข้าน่านน้ำอิหร่านแล้ว รอ กต.ประสานช่วยเหลือ ลูกเรืออีก 3 คนต่อ
(18 มี.ค.69) พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวถึงความคืบหน้าการประสานงานช่วยเหลือลูกเรือไทย “มยุรี นารี” อีก 3 คน ที่ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซว่า เรื่องนี้มีรายงานครั้งสุดท้ายเมื่อ 2 วันก่อนจากประเทศโอมาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพเรือไทย โดยกองทัพเรือต้องขอขอบคุณกองทัพเรือโอมาน ที่มีการติดตามเรือของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกำลังไปเฝ้าติดตามสถานการณ์ให้ แต่เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา กองทัพเรือโอมานรายงานว่า เรือดังกล่าวได้ลอยลำข้ามแดนไปยังน่านน้ำประเทศอิหร่าน ทำให้กองทัพเรือโอมาน ไม่สามารถติดตามได้ แต่ทั้งนี้หากเรือดังกล่าวลอยกลับมายังเขตน่านน้ำโอมาน กองทัพเรือโอมานก็จะติดตามสถานการณ์ให้ทราบ
ผบ.ทร.กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ได้แจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ซึ่งได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศไปดำเนินการต่อในการเจรจากับประเทศอิหร่าน และดูลูกเรือไทยต่อไป
ส่วนการแจ้งเตือนของกองทัพเรือนั้น ผบ.ทร.กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปแล้ว 6 ฉบับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกองทัพเรือ จะแจ้งเตือนไปยังสมาคมเจ้าของเรือไทย เพื่อแจ้งไปยังลูกข่าย เพื่อให้รับทราบว่า ตรงจุดใดมีความเสี่ยงตามที่กองทัพได้แจ้งเตือนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ช่วงเวลาแรกเมื่อมีความขัดแย้ง ก็ได้มีการแจ้งเตือนให้มีการหลีกเลี่ยง และเมื่อได้ข้อมูลว่า มีการเตือนเรื่องทุ่นระเบิด มีการแจ้งเตือนอีกครั้ง รวมทั้งมีการแจมระบบหาเรือดาวเทียมให้ได้รับทราบว่า อยู่ในจุดที่ต้องระมัดระวัง ซึ่งถือเป็นงานปกติที่กองทัพเรือดำเนินการอยู่ ไม่แตกต่างจากกองทัพอากาศ ที่มีการรายงานสภาพอากาศ และพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับสายการบิน ซึ่งเป็นหลักการเดียวกัน อย่างไรก็ตามขณะนี้กองทัพเรือยังคงติดตามสถานการณ์ ขณะที่การช่วยเหลือลูกเรือทั้ง 3 คน ก็ต้องมีการประสานงานไปยังประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเทศโอมาน หรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แม้ว่า จะไม่มีเรือไทยอยู่ในน่านน้ำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ตาม