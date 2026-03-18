ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรศูนย์ฯ การเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก22 ) สืบสาน "มิตรภาพ 2 แผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว นครหลวงเวียงจันทน์ ทอดพระเนตรนิทรรศการการแสดงผลสำเร็จของศูนย์ ฯ ทรงปลูก ต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้นไว้เป็นที่ระลึก
วันนี้ 18 มีนาคม 2569 เวลา 10.30 น. (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมคราวน์พลาซ่า เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเป็นโรงแรมที่ประทับ ไปทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ เป็นวันที่สาม
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ และนางนาลี สีสุลิด ภริยาประธานประเทศ รองศาสตาจารย์ลินคำ ดวงสะหวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม นางวันชีวา ดวงสะหวัน ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม นางเข็มนี พนเสนา รัฐมนตรีประจำสำนักงานประธานประเทศ นายดวงตาวัน สีสมบัด หัวหน้าศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22)และนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบรรยายสรุป พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายดวงตาวัน สีสมบัด หัวหน้าศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานประเทศ และภริยา ไปยังลานอเนกประสงค์ ทอดพระเนตรนิทรรศการการแสดงผลสำเร็จของศูนย์ ฯ จำนวน 7 สาขา ได้แก่ สาขาแหล่งน้ำ สาขาการประมง สาขาการปศุสัตว์ สาขาการพัฒนาดิน สาขาการเกษตร สาขาการพัฒนาป่าไม้ และสาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูก ต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้นไว้เป็นที่ระลึก แล้วเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานประเทศ และภริยาประธานประเทศ ไปยังแปลงเกษตรทษฎีใหม่ โดยมีนายสรรัตน์ ปวริญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและการดำเนินการเกี่ยวกับแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับ
"โรงเรียนเกษตรที่มีชีวิต" แห่งแรกใน สปป.ลาว กำเนิดจากน้ำพระราชหฤทัยของพระราชวงศ์ไทย ชื่อของ "ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก22 )" เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เมื่อครั้งที่ ท่านไกรสร พรหมวิหาร อดีตประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย และมีความประทับใจอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมไปประยุกต์ใช้ในแผ่นดินลาวความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2537 โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ด้วยพระองค์เอง
หัวใจสำคัญของห้วยซอน-ห้วยซั้ว คือการสร้าง "ครอบครัวต้นแบบ" ที่มอบโอกาสให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินและประสบความยากลำบาก ได้เข้ามาเรียนรู้วิถีเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี เกษตรกรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้และเก็บออม จนมีเงินซื้อที่ดินทำกินเป็นของตนเองได้จริง
จากจุดเริ่มต้นเพียง 13 ครัวเรือน ในอดีต ปัจจุบันมิตรภาพนี้ได้เบ่งบานและขยายผลสู่ 94 ครัวเรือน ในพื้นที่โดยรอบ และกลายเป็น "ห้องเรียนที่มีชีวิต" ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชและการปศุสัตว์สมัยใหม่ไปยังแขวงต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้งยังสอดคล้องกับพระราชดำรัสของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จฯ มาทรงร่วมงานครบรอบ 20 ปี ของศูนย์ฯ ว่า “ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ คือความสำเร็จที่น่าปลาบปลื้มที่สุด”
ในวาระอันเป็นมงคล ครบรอบ 75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต และก้าวสู่ปีที่ 32 ของศูนย์ฯ แห่งนี้ นับเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่ผืนดินห้วยซอน-ห้วยซั้ว จะได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามการดำเนินงานด้วยพระองค์เอง เพื่อทอดพระเนตรดอกผลแห่งความสำเร็จที่บ่มเพาะมาอย่างยาวนาน
การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ มิใช่เพียงการติดตามงานพัฒนาเท่านั้น หากยังเป็นการ "สืบสาน รักษา และต่อยอด" สายใยแห่งมิตรภาพที่พระราชบิดาทรงวางรากฐานไว้ เพื่อยืนยันว่า น้ำพระราชหฤทัยจากประเทศไทยจะยังคงหล่อเลี้ยงความสุขและความกินดีอยู่ดีของประชาชนลาว ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป