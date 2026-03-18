กกล.บูรพา ร่วมกับกรมป่าไม้และกรมที่ดิน จ.สระแก้ว เร่งดำเนินการรังวัดและตรวจสิทธิที่ทำกินให้ชาวบ้าน บ.หนองจาน กว่า 70 ไร่ พร้อมเดินหน้าเร่งสร้างหลุมหลบภัย

กกล.บูรพา ร่วมกับกรมป่าไม้และกรมที่ดิน จ.สระแก้ว เร่งดำเนินการรังวัดและตรวจสิทธิที่ทำกินให้ชาวบ้าน บ.หนองจาน กว่า 70 ไร่ พร้อมเดินหน้าเร่งสร้างหลุมหลบภัย ล่าสุด ดำเนินการแล้วเสร็จ 38 หลุม

กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 จัดชุดตรวจค้นและชุดรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เเละเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน ในการเข้าสำรวจพื้นที่ทำกินของราษฎร จำนวน 3 แปลง 70 ไร่ บริเวณพื้นที่ติดถนนศรีเพ็ญ บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนที่ต้องเฝ้าระวังความมั่นคงอย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน ดำเนินการรังวัดสำรวจพิกัดพื้นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ ยืนยันอาณาเขตและดำเนินการตามระเบียบเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ กกล.บูรพา ยังคงเดินหน้าก่อสร้างหลุมหลบภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว โดยกองทุนหทัยทิพย์ (ในระยะที่ 1) และงบประมาณจากกองทัพบก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 38 หลุม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในระยะที่ 2 อีกกว่า 100 หลุม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนมีพื้นที่ปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ยังคงเดินหน้าดำเนินการจัดวางกำลัง ลาดตระเวนเฝ้าตรวจความเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ได้มีที่ทำกินถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำมาหากินและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข มีความปลอดภัย ภายใต้การดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถของ กกล.บูรพา ร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ






