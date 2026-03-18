ผอ.เขาเขียวสั่งฟันคดีบุกรุก-ย้ำอย่าเลียนแบบ หลังเกิดเหตุชายคลั่งโซเชียลแอบปีนบ่อ "หมูเด้ง" ลอบถ่ายคลิป

สวนสัตว์เขาเขียวแจ้งจับชายวัยกลางคนบุกรุกพื้นที่หวงห้ามบ่อฮิปโปแคระ 'หมูเด้ง' อาศัยจังหวะสวนสัตว์ปิดลอบปีนรั้วหวังบันทึกภาพประชิดตัว ด้านผู้อำนวยการยืนยันกล้องวงจรปิดมัดตัวชัด เตรียมเอาผิดถึงที่สุดเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบ เผยล่าสุดสัตว์ปลอดภัยแต่มีอาการตื่นตกใจ
วันนี้ (18 มี.ค.) นายณรงค์วิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.ของเมื่อวันที่ 17 มี.ค. จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบชายวัยกลางคนปีนรั้วกั้นสูง 1 เมตร ลงไปในพื้นที่หวงห้ามภายในบ่อพักฮิปโปแคระ โดยพยายามเดินเข้าใกล้ "หมูเด้ง" และ "แม่โจน่า" เพื่อบันทึกภาพ เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานดูแลสัตว์ในช่วงเย็นเห็นเหตุการณ์จึงรีบเข้าควบคุมสถานการณ์และแจ้งตำรวจทันที
ผอ.สวนสัตว์ฯ ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมย้ำเตือนนักท่องเที่ยวว่า แม้ฮิปโปแคระจะดูน่ารักและคุ้นเคยกับพี่เลี้ยง แต่โดยสัญชาตญาณคือ "สัตว์ป่าดุร้าย" ที่สามารถจู่โจมได้ตลอดเวลา
"การที่พี่เลี้ยงลงไปใกล้ชิดได้เพราะมีความชำนาญและสัตว์คุ้นเคย แต่สำหรับคนนอกถือเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต โชคดีที่ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ" นายณรงค์วิทย์กล่าว
ในส่วนของมาตรการทางกฎหมาย ทางสวนสัตว์ได้ประสานพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา "บุกรุก" และข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นที่อยากสร้างคอนเทนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและระเบียบของสถานที่
จากการตรวจสอบของทีมผู้ดูแลและสัตวแพทย์ พบว่าทั้งหมูเด้งและครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย แต่มีอาการตื่นตกใจเล็กน้อยจากการเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าในระยะประชิด ซึ่งหลังจากนี้ทีมแพทย์จะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สภาพจิตใจของสัตว์กลับมาเป็นปกติ
อย่างไรก็ตาม สวนสัตว์เปิดเขาเขียวขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ห้ามปีนป่าย ห้ามโยนสิ่งของ หรือบุกรุกเขตหวงห้าม หากพบการฝ่าฝืนทางสวนสัตว์จะดำเนินการทางกฎหมายโดยเด็ดขาดในทุกกรณี