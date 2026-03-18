“หมอยง” เตือน “ไข้กาฬหลังแอ่น” ระบาดหนักที่อังกฤษ แนะฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง 10 วัน

“หมอยง” โพสต์เตือนพบการระบาดของ ไข้กาฬหลังแอ่น ในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาที่อังกฤษ คร่าชีวิตแล้ว 2-3 ราย ย้ำชัดใครเตรียมบินไปเรียนต่อหรือ Work and Travel ต้องฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ชี้โรคนี้รุนแรงเร็ว รักษาไม่ทันอันตรายถึงชีวิต
วันนี้ (18 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” หรือ
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ถึงการระบาดของโรคให้กาฬหลังแอ่นในเด็กมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในอังกฤษ
เผยว่า “โรคระบาดที่เมือง Kent ในประเทศอังกฤษมีการระบาดของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตรวจพบเชื้อว่าเป็น Meningococcal disease หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่าไข้กาฬหลังแอ่น ที่เรียกแบบนี้ก็แปลตามตัวคือมีไข้ และคำว่ากาฬ แปลว่าดำหรือรุนแรง เพราะมีผื่นขึ้นซึ่งเป็นผื่นคล้ายจุดเลือดออกขนาดใหญ่หรือจ้ำเลือด และมีอาการรุนแรง ส่วนหลังแอ่นเป็นอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีคอแข็ง (stiff neck) หลังแอ่น เลยเรียกชื่อโรคตามอาการ
ในต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและอเมริกา การระบาดของโรค มักจะเกิดในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ จึงเป็นข้อบังคับใครจะไปเรียนที่ยุโรปเช่นอังกฤษ หรืออเมริกา จำเป็นที่จะต้องให้วัคซีนก่อนเดินทางไปเสมอ และควรให้ก่อนอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มีอาการค่อนข้างเร็ว และรุนแรง ถึงแม้จะมียาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษา ถ้าเป็นรุนแรงอาจจะให้ยาไม่ทันและทำให้เสียชีวิตได้ อย่างในการระบาดครั้งนี้ของอังกฤษมีผู้เสียชีวิต 2-3 รายซึ่งเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้สัมผัสโรค จะต้องได้รับยาปฏิชีวนะในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคร่วมด้วย จึงมีนักเรียนและนักศึกษาจำนวนมากที่อยู่ในข่ายสัมผัสโรค สร้างความวุ่นวายมากพอสมควรในการระบาดแต่ละครั้ง
เชื้อนี้มี หลายซีโรไทป์ เช่น A, B , C, W, Y สำหรับในประเทศไทยสายพันธุ์ที่พบบ่อยเป็นสายพันธุ์ serotype B การเดินทางไปต่างประเทศสำหรับนักเรียน โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม ที่จะต้องไปอยู่เป็นกลุ่มก้อน หรือไปเรียนช่วงปิดเทอม work แอน travel มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง วัคซีนที่ใช้ในภาคบังคับที่จะไปเรียนทางประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็น 4 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ ACWY ในปัจจุบันสายพันธุ์ type B ก็มีการพัฒนาวัคซีนใช้แล้ว แต่เนื่องจากโรคนี้ไม่ได้พบบ่อยในประเทศไทย จึงยังไม่ได้มีการนำวัคซีนมาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ก็ควรต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการระบาดเป็นกลุ่มก้อน”