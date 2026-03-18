กฟก. ยกระดับการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกด้านคดีความ แต่งตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศ

บอร์ดบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ยกระดับช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการแต่งตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเกษตรกรด้านคดีความ และติดตามสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรและการพัฒนาผู้นำ พร้อมขานรับมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
วันที่ 17 มีนาคม 2569 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 9/2569 โดยมี นายกุญชร สุธรรมวิจิตร เป็นประธาน และ นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ทำหน้าที่เลขานุการคณะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวม
โดยผลการดำเนินงานและงบประมาณ ปี 2569 (1 ต.ค. 2568 – 28 ก.พ. 2569) มีการรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมเห็นชอบให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 2 บัญชี เพื่อรองรับเงินฝากที่ไม่ทราบที่มา นอกจากนี้ ผลการประเมินการดำเนินงานปี 2568 มีคะแนนเฉลี่ยเบื้องต้น 3.173 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านการเงินและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ สำนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการอุทธรณ์คะแนนบางประเด็น เพื่อให้ผลประเมินสะท้อนข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งประธานสภาทนายความจังหวัด 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำสาขาจังหวัด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านคดีความและการประนอมข้อพิพาท พร้อมเน้นย้ำการจัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์เชิงประจักษ์ให้ชัดเจน รวมถึงให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรและการพัฒนาผู้นำอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงสถานการณ์ความเสี่ยงด้านพลังงาน พร้อมกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในหน่วยงาน เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในบางพื้นที่และให้สำนักงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ