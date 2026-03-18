เปิดเหตุ BTS ปิดให้บริการกะทันหันหลายสถานี จากปัญหาระบบไฟฟ้า ก่อนกลับมาให้บริการตามปกติ

โซเชียลฯ แห่แชร์ รถไฟฟ้า BTS ปิดให้บริการกะทันหันช่วงเช้า กระทบผู้โดยสารจำนวนมาก โวยแจ้งผู้โดยสารไม่ทั่วถึงทำเดือดร้อน เผยสาเหตุระบบจ่ายไฟขัดข้อง ก่อนเร่งซ่อมและกลับมาเปิดเดินรถได้ตามปกติ
วันนี้ (18 มี.ค.) ผู้ใช้โซเชียลฯ จำนวนมากได้แชร์โพสต์จากเพจ Drama-addict ระบุว่า รถไฟฟ้า BTS Skytrain เกิดเหตุขัดข้องโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ส่งผลให้บางสถานีต้องปิดให้บริการชั่วคราว ทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากตกค้าง และได้รับผลกระทบต่อการเดินทางไปทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วน
จากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ ระบุว่าเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในช่วงสถานีห้าแยกลาดพร้าว ถึงสถานีอารีย์ โดยมีการปิดสถานีชั่วคราว และให้ผู้โดยสารลงจากขบวนรถ ส่งผลให้เกิดความสับสนและความไม่สะดวกเป็นวงกว้าง
ขณะที่ผู้ใช้โซเชียลบางรายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจาก “ระบบจ่ายไฟรางที่สาม (third rail)” ขัดข้อง ซึ่งเป็นระบบสำคัญที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขบวนรถไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านช่วงสถานีดังกล่าวได้ จำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ปรับรูปแบบการเดินรถเป็นแบบ “ชัตเทิล” หรือวิ่งรับส่งเป็นช่วง เพื่อบรรเทาปัญหาในระหว่างการซ่อมแซม โดยให้บริการแยกเป็นช่วง หมอชิต–พหลโยธิน 24 และสนามเป้า–เคหะ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีการยืนยันว่า เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขระบบขัดข้องได้เรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการเดินรถตามปกติทุกสถานีแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ โดยผู้ใช้จำนวนมากเรียกร้องให้มีการสื่อสารแจ้งเตือนที่ชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้โดยสารในอนาคต