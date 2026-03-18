ทาสแมวระวัง! ชายวัย 61 ถูกข่วนที่มือ ตุ่มนูนไม่ยุบ ตรวจเจอเชื้อราอันตรายจากดินสู่แมว

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ เปิดเคสอุทาหรณ์ชายวัย 61 ปี ร่างกายแข็งแรงแต่กลับติดเชื้อรา "Sporothrix" หลังถูกแมวที่เลี้ยงไว้ข่วนที่หลังมือเพียงจุดเดียว จนลามเป็นตุ่มนูนแดงไม่ยอมหาย แม้ผ่าหนองและทายาก็ยังไม่ดีขึ้น ย้ำชัดเชื้อราชนิดนี้พบได้ทั่วไปในธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง หากติดเชื้อต้องกินยาต่อเนื่องนานถึง 6 เดือน
วันนี้ (18 มี.ค.) นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจและผู้ป่วยหนัก ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนไปถึงทาสทั้งหลาย หลังพบชายสูงวัยถูกแมวที่เลี้ยงไว้ข่วนหลังมือซ้ายเมื่อ 2 เดือนก่อน ต่อมาเกิดตุ่มนูนแดง ไม่เจ็บ แผลที่หน้าของแมวตรวจพบเชื้อรา โดย นพ.มนูญ ได้ระบุข้อความว่า
“ผู้ป่วยชายอายุ 61 ปี ปกติแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว เลี้ยงแมวในบ้าน 4 ตัว ถูกแมวที่บ้านข่วน 2 เดือนก่อนที่หลังมือบริเวณโคนนิ้วมือข้างซ้าย เริ่มเห็นเป็นตุ่มนูนเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว (ดูรูป) ไม่เจ็บ ไปพบแพทย์ ได้ผ่าเอาหนองออก (ดูรูป) ส่งเพาะเชื้อ ขึ้นเชื้อรา Sporothrix schenckii ได้ยาฆ่าเชื้อรา Lamisil (terbinafine) มาทา แมวตัวที่ข่วน มีแผลที่หน้า ไปตรวจกับสัตวแพทย์ เพาะเชื้อพบเชื้อราตัวเดียวกัน มาปรึกษาเพราะว่าตุ่มที่หลังมือบริเวณโคนนิ้วมือข้างซ้ายยังไม่ดีขึ้นหลังทายาฆ่าเชื้อรา Lamisil
ตรวจร่างกาย ไม่มีไข้ พบตุ่มนูนแดงที่บริเวณข้อโคนนิ้วมือข้างซ้าย (ดูรูป) ไม่เจ็บ
วินิจฉัย: โรค Sporotrichosis ติดเชื้อรา Sporothrix schenckii ที่หลังมือข้างซ้ายจากถูกแมวข่วน
เริ่มยา Sporal (itraconazole) 100 mg กินวันละ 2 ครั้งพร้อมอาหาร ให้กินต่อเนื่องจนกว่าตุ่มจะยุบหายไป
เชื้อรา Sporothrix schenckii อยู่ในธรรมชาติ มีแหล่งอาศัยอยู่ตามดิน ตามพืช และเปลือกต้นไม้ เข้าร่างกายทางบาดแผลที่ถูกหนามตำหรือใบไม้บาด หรือจากการถูกแมวที่ป่วยด้วยโรคนี้กัดหรือข่วน
การรักษาโดยทั่วไปใช้ยาฆ่าเชื้อราชนิดกิน Itraconazole นาน 3-6 เดือนจนกว่าแผลจะหาย“