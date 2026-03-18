"สู้ด้วยกำลังใจ!" แม่ค้ากาแฟราชบุรีขอบคุณโซเชียล หลังถูกอวตารขู่ลักพาตัวลูก-ยัดยา ประกาศงดรับออเดอร์เค้กชั่วคราว

สภ.เมืองราชบุรีส่งกำลังคุมเข้ม! หลังเจ้าของร้านกาแฟถูกเพจปลอมตามรังควานสอดส่องถึงร้าน ลามขู่ประทุษร้ายบุตรสาวและยัดข้อหายาเสพติด เหตุแค้นย้ายร้านมาแย่งลูกค้า ด้านผู้เสียหายโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามา พร้อมพักใจหยุดรับทำเค้กจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล เมื่อเจ้าของร้านกาแฟแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ราชบุรี ถูกบุคคลปริศนาคุกคามอย่างหนักต่อเนื่องนานนับเดือนหลังย้ายร้านขยายกิจการมาที่ใหม่ โดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าถูกแย่งลูกค้า พร้อมข่มขู่รุนแรงถึงขั้นจะลักพาตัวบุตรสาวและจัดฉากยัดยาเสพติด เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นหลังจากเจ้าของร้านได้ย้ายสถานที่ประกอบการและขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น แต่กลับถูกบัญชีเฟซบุ๊กอวตารโพสต์รีวิวโจมตีในแง่ลบ เมื่อมีลูกค้าตัวจริงเข้ามาช่วยโต้แย้งกลับยิ่งสร้างความไม่พอใจให้บุคคลปริศนาดังกล่าว จนเริ่มมีการส่งข้อความแชตมาขับไล่ให้ย้ายร้านกลับไปที่เดิม โดยอ้างว่า "ตั้งแต่ร้านนี้มาเปิด ทำให้ตนเองขายของไม่ได้"
ผู้เสียหายระบุว่าถูกสอดส่องความเคลื่อนไหวที่ร้านตลอดเวลา และถูกข่มขู่ด้วยคำพูดที่สร้างความหวาดกลัว เช่น
การคุกคามทางเพศและสวัสดิภาพ เน้นย้ำว่าที่ร้าน "มีแต่ผู้หญิงอยู่ลำพัง"
ขู่ประทุษร้ายเด็ก ผู้ก่อเหตุรู้ข้อมูลสถานศึกษาของลูกเจ้าของร้าน พร้อมขู่ว่า "รอดูลูกหายไป" และคำอาฆาตอื่นๆ
ขู่ทำลายชื่อเสียง อ้างว่าจะนำยาเสพติดมาวางที่ร้านเพื่อจัดฉากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม
ผู้เสียหายพยายามเจรจาให้ผู้ก่อเหตุเปิดเผยตัวตน หรือนัดตกลงกันที่สถานีตำรวจ แต่กลับถูกปฏิเสธและด่าทอกลับมา ทั้งยังแสดงท่าทีท้าทายกฎหมาย โดยอ้างว่าเหตุร้ายยังไม่เกิดขึ้น ตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีได้ และหากไปแจ้งความจะสวนกลับด้วยข้อหาแจ้งความเท็จ
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียหายอย่างรุนแรง ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาต้องอยู่อย่างหวาดระแวง จนไม่กล้าส่งลูกไปโรงเรียน แม้จะแจ้งความแล้วแต่การบล็อกบัญชีตามคำแนะนำเบื้องต้นก็ไม่ได้ผล เพราะผู้ก่อเหตุหันไปคุกคามคนรอบข้างแทน จนเจ้าของร้านต้องนำเรื่องราวมาโพสต์เพื่อขอความยุติธรรม
ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 16 มี.ค. 2569 ความคืบหน้ากรณีดังกล่าวเริ่มมีความชัดเจนขึ้น เมื่อผู้ใช้ TikTok บัญชี "เอกชัยจ๋า เหยี่ยวดำ" ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณร้านของผู้เสียหาย พร้อมระบุข้อความให้กำลังใจว่า
“ตำรวจกล้าจะคุ้มภัย มาร่วมเป็นกำลังใจกันครับ”
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อยุติการคุกคามที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการสุจริตต่อไป
ล่าสุดวันนี้ (18 มี.ค.) ผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกช่องทาง โดยได้ระบุข้อความว่า
“เราขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกช่องทางนะคะ ขอบคุณมากๆ จากใจจริงๆ ค่ะ
ช่วงนี้ร้านของดรับทำเค้กวันเกิดนะคะ ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านจากใจ หากสถานการณ์คลี่คลายทางเราจะกลับมารับออเดอร์ตามปกติค่ะ”