วินาทีระทึก! ชายปริศนาบุกรุกกระโดดลงบ่อ “หมูเด้ง” สวนสัตว์เขาเขียวสั่งฟัน ดำเนินคดีถึงที่สุด

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแจงด่วนกรณีโซเชียลแชร์ภาพคนกระโดดลงบ่อ “หมูเด้ง” ยืนยันรวบตัวส่งตำรวจแล้ว ลั่นดำเนินการถึงที่สุดเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ เผยมือบอนเป็นชาวไทย อาศัยช่วงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลอบเข้าเขตหวงห้าม ย้ำเตือนแฟนคลับ ฮิปโปดุร้ายห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด
จากกรณีเกิดเหตุวุ่นวายที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หลังมีผู้เข้าชมรายหนึ่งตัดสินใจกระโดดลงไปในบ่อพักของ "หมูเด้ง" ฮิปโปแคระซุป'ตาร์ระดับโลก สร้างความตกใจแก่ผู้ที่พบเห็นและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
ล่าสุดวันนี้ (18 มี.ค.) เพจ “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo” ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงระบุว่า “กรณีบุคคลบุกรุกเข้าพื้นที่ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ (หมูเด้ง)
ตามที่มีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 17.00 น. กรณีพบผู้บุกรุกเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนแสดงของ "น้องหมูเด้ง" ฮิปโปโปเตมัสแคระนั้น
ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวขอชี้แจงความคืบหน้าและการดำเนินการล่าสุด ดังนี้
1. จากการประสานงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้บุกรุกเป็น "ชาวไทย" ซึ่งอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานดูแลสัตว์ในช่วงเย็น ลักลอบเข้าไปในบริเวณเขตหวงห้ามซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและส่วนแสดงสัตว์
2. ขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์ป่าเป็นสำคัญ
3. จากการตรวจสอบโดยผู้ดูแล (Keeper) พบว่าน้องหมูเด้งและครอบครัวไม่ได้รับอันตราย แต่อาจมีอาการตื่นตกใจเล็กน้อยจากการเผชิญหน้ากับบุคคลภายนอกในระยะใกล้ ซึ่งทางทีมสัตวแพทย์จะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไป
4. สวนสัตว์ฯ ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและแฟนคลับทุกท่านที่ช่วยแจ้งเหตุและแสดงความห่วงใยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของทุกท่านเป็นกำลังใจสำคัญให้เจ้าหน้าที่มุ่งมั่นดูแลสวัสดิภาพสัตว์ป่าอย่างดีที่สุด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวขอย้ำเตือนนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวท่านและสัตว์ป่า หากพบพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง สวนสัตว์ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569“
สำหรับ “หมูเด้ง” แม้จะดูน่ารัก แต่ฮิปโป รวมถึงฮิปโปแคระ จัดเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณหวงถิ่นสูงและมีแรงกัดมหาศาล การบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวอาจทำให้สัตว์ตกใจและเข้าจู่โจมได้ทันที