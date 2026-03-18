“ทรัมป์” รับสภาพ ชาติพันธมิตรเมินช่วยทำศึกอิหร่าน โวสหรัฐฯ มหาอำนาจเบอร์ 1 โลก ไม่ต้องพึ่งใคร เล็งถอนตัวจาก NATO

“ทรัมป์” ยอมรับพันธมิตรนาโตไม่มาช่วยทำศึกอิหร่านแน่นอนแล้ว แต่ไม่วายคุยโว สหรัฐฯ มีอำนาจมากที่สุดในโลก ไม่จำเป็นต้องพึ่งใคร เตรียมทบทวนการเป็นสมาชิก NATO เหน็บผู้นำฝรั่งเศส อีกไม่นานก็ไปแล้ว
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันนี้ว่า ประเทศอื่นๆ จะไม่เข้ามาช่วยเหลือสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่าน แม้ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์เขาจะเคยระบุว่าจะประกาศในเร็วๆ นี้ว่ามี “สองสามประเทศ” ที่เตรียมช่วยรักษาความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซก็ตาม
ทรัมป์โพสต์ผ่าน Truth Social ว่า สหรัฐฯ ได้รับแจ้งจากพันธมิตรส่วนใหญ่ในกลุ่มสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ(NATO) ว่าไม่ต้องการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อ “ระบอบก่อการร้ายของอิหร่าน” ในตะวันออกกลาง
หลังจากก่อนหน้านี้เขาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศพันธมิตรที่ไม่ยื่นมือช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ล่าสุดทรัมป์กลับระบุว่าสหรัฐ “ไม่จำเป็น” และ “ไม่ต้องการ” ความช่วยเหลือจากนาโตอีกต่อไป และย้ำว่า “ไม่เคยต้องการเลย”
“จากความสำเร็จทางทหารที่เรามี เราไม่จำเป็นหรือปรารถนาความช่วยเหลือจากประเทศในนาโตอีกต่อไป — เราไม่เคยต้องการเลย! เช่นเดียวกับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือเกาหลีใต้ ในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศที่ทรงอำนาจที่สุดในโลก เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้น” ทรัมป์กล่าว
อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้กล่าวถึงจีนในโพสต์ดังกล่าว ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเอ่ยถึงโดยตรง
ก่อนหน้านั้นไม่ถึง 24 ชั่วโมง ทรัมป์ยังเรียกร้องให้ประเทศที่ได้ประโยชน์จากการใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นทางผ่านเรือสินค้า เข้ามาช่วยสหรัฐในสงครามกับอิหร่าน โดยระบุว่าจะประกาศรายชื่อประเทศที่เสนอความช่วยเหลือในเร็วๆ นี้ แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นประเทศใด
ชี้ควรทบทวนการเป็นสมาชิกนาโต
ทรัมป์ยังกล่าวว่าสหรัฐควร “ทบทวน” การเป็นสมาชิกนาโต พร้อมวิจารณ์พันธมิตรที่ไม่ช่วยเหลือในสงครามอิหร่าน โดยระบุว่าการเป็นสมาชิกนาโต “เป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณา”
ระหว่างให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาว ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐไม่ได้มีพันธกรณีต้องช่วยเหลือเมื่อรัสเซียบุกยูเครน โดยเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวกับสงครามในอิหร่าน
“เราช่วยพวกเขา แต่พวกเขาไม่ช่วยเรา และผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่แย่มากสำหรับนาโต” เขากล่าว
แม้พันธมิตรนาโตจะสนับสนุนเป้าหมายของสหรัฐในการป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ แต่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในสงคราม
“ไม่มีใครอยากให้อิหร่านมีนิวเคลียร์ ทุกคนเห็นด้วย แต่พวกเขาไม่อยากช่วย” ทรัมป์กล่าว
เหน็บผู้นำฝรั่งเศส หลังปฏิเสธร่วมภารกิจ
ทรัมป์ยังพาดพิงถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel Macron หลังฝรั่งเศสปฏิเสธเข้าร่วมภารกิจรักษาความปลอดภัยช่องแคบฮอร์มุซ
ก่อนหน้านี้ มาครงระบุว่า ฝรั่งเศส “ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง” และจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการเปิดหรือปลดปล่อยช่องแคบฮอร์มุซในสถานการณ์ปัจจุบัน
เมื่อถูกถามถึงความเห็นดังกล่าว ทรัมป์ตอบว่า “อีกไม่นานเขาก็จะพ้นตำแหน่งแล้ว เดี๋ยวค่อยดูกัน”
มั่นใจสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซจะคลี่คลายในไม่ช้า
ทรัมป์แสดงความมั่นใจว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซจะได้รับการแก้ไข “ในไม่ช้า” โดยระบุว่าสหรัฐกำลังโจมตีพื้นที่ชายฝั่งและน่านน้ำอย่างหนัก แต่ไม่ได้ระบุกรอบเวลาแน่ชัด
พร้อมกันนี้ เขายังกล่าวชื่นชมประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงอิสราเอล ที่ให้การสนับสนุนสหรัฐอย่างมาก
ผู้นำไอร์แลนด์ป้องนายกฯ อังกฤษ หลังโดนทรัมป์วิจารณ์
ด้านนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ มิเชล มาร์ติน ออกมาปกป้องนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เคียร์ สตามเมอร์ หลังถูกทรัมป์วิจารณ์ว่าไม่ส่งเรือกวาดทุ่นระเบิดหรือให้การสนับสนุนสงครามอิหร่าน
ทรัมป์กล่าวว่า “ผิดหวัง” ในตัวสตาร์เมอร์ และเปรียบว่า “ไม่ใช่ วินสตัน เชอร์ชิล”
อย่างไรก็ตาม มาร์ตินย้ำว่าความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปกับสหรัฐยังคงมีความสำคัญ และเชื่อว่าสามารถหาทางออกร่วมกันได้อีกครั้ง พร้อมยกย่องว่าสตาร์เมอร์เป็นผู้นำที่จริงจังและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับสหรัฐได้