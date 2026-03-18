xs
xsm
sm
md
lg

“ทรัมป์” รับสภาพ ชาติพันธมิตรเมินช่วยทำศึกอิหร่าน โวสหรัฐฯ มหาอำนาจเบอร์ 1 โลก ไม่ต้องพึ่งใคร เล็งถอนตัวจาก NATO

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ และรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โก รูบิโอ เข้าร่วมการประชุมกับผู้นำไอร์แลนด์ มิเชล มาร์ติน ที่ทำเนียบขาว วันที่ 17 มี.ค.2569
“ทรัมป์” ยอมรับพันธมิตรนาโตไม่มาช่วยทำศึกอิหร่านแน่นอนแล้ว แต่ไม่วายคุยโว สหรัฐฯ มีอำนาจมากที่สุดในโลก ไม่จำเป็นต้องพึ่งใคร เตรียมทบทวนการเป็นสมาชิก NATO เหน็บผู้นำฝรั่งเศส อีกไม่นานก็ไปแล้ว

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันนี้ว่า ประเทศอื่นๆ จะไม่เข้ามาช่วยเหลือสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่าน แม้ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์เขาจะเคยระบุว่าจะประกาศในเร็วๆ นี้ว่ามี “สองสามประเทศ” ที่เตรียมช่วยรักษาความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซก็ตาม

ทรัมป์โพสต์ผ่าน Truth Social ว่า สหรัฐฯ ได้รับแจ้งจากพันธมิตรส่วนใหญ่ในกลุ่มสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ(NATO) ว่าไม่ต้องการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อ “ระบอบก่อการร้ายของอิหร่าน” ในตะวันออกกลาง
หลังจากก่อนหน้านี้เขาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศพันธมิตรที่ไม่ยื่นมือช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ล่าสุดทรัมป์กลับระบุว่าสหรัฐ “ไม่จำเป็น” และ “ไม่ต้องการ” ความช่วยเหลือจากนาโตอีกต่อไป และย้ำว่า “ไม่เคยต้องการเลย”

“จากความสำเร็จทางทหารที่เรามี เราไม่จำเป็นหรือปรารถนาความช่วยเหลือจากประเทศในนาโตอีกต่อไป — เราไม่เคยต้องการเลย! เช่นเดียวกับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือเกาหลีใต้ ในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศที่ทรงอำนาจที่สุดในโลก เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้น” ทรัมป์กล่าว

อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้กล่าวถึงจีนในโพสต์ดังกล่าว ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเอ่ยถึงโดยตรง

ก่อนหน้านั้นไม่ถึง 24 ชั่วโมง ทรัมป์ยังเรียกร้องให้ประเทศที่ได้ประโยชน์จากการใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นทางผ่านเรือสินค้า เข้ามาช่วยสหรัฐในสงครามกับอิหร่าน โดยระบุว่าจะประกาศรายชื่อประเทศที่เสนอความช่วยเหลือในเร็วๆ นี้ แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นประเทศใด

ชี้ควรทบทวนการเป็นสมาชิกนาโต

ทรัมป์ยังกล่าวว่าสหรัฐควร “ทบทวน” การเป็นสมาชิกนาโต พร้อมวิจารณ์พันธมิตรที่ไม่ช่วยเหลือในสงครามอิหร่าน โดยระบุว่าการเป็นสมาชิกนาโต “เป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณา”

ระหว่างให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาว ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐไม่ได้มีพันธกรณีต้องช่วยเหลือเมื่อรัสเซียบุกยูเครน โดยเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวกับสงครามในอิหร่าน

“เราช่วยพวกเขา แต่พวกเขาไม่ช่วยเรา และผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่แย่มากสำหรับนาโต” เขากล่าว

แม้พันธมิตรนาโตจะสนับสนุนเป้าหมายของสหรัฐในการป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ แต่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในสงคราม

“ไม่มีใครอยากให้อิหร่านมีนิวเคลียร์ ทุกคนเห็นด้วย แต่พวกเขาไม่อยากช่วย” ทรัมป์กล่าว

เหน็บผู้นำฝรั่งเศส หลังปฏิเสธร่วมภารกิจ

ทรัมป์ยังพาดพิงถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel Macron หลังฝรั่งเศสปฏิเสธเข้าร่วมภารกิจรักษาความปลอดภัยช่องแคบฮอร์มุซ

ก่อนหน้านี้ มาครงระบุว่า ฝรั่งเศส “ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง” และจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการเปิดหรือปลดปล่อยช่องแคบฮอร์มุซในสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อถูกถามถึงความเห็นดังกล่าว ทรัมป์ตอบว่า “อีกไม่นานเขาก็จะพ้นตำแหน่งแล้ว เดี๋ยวค่อยดูกัน”

มั่นใจสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซจะคลี่คลายในไม่ช้า

ทรัมป์แสดงความมั่นใจว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซจะได้รับการแก้ไข “ในไม่ช้า” โดยระบุว่าสหรัฐกำลังโจมตีพื้นที่ชายฝั่งและน่านน้ำอย่างหนัก แต่ไม่ได้ระบุกรอบเวลาแน่ชัด

พร้อมกันนี้ เขายังกล่าวชื่นชมประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงอิสราเอล ที่ให้การสนับสนุนสหรัฐอย่างมาก

นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ มิเชล มาร์ติน พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว เมื่อวันอังคาร(17 มี.ค.)
ผู้นำไอร์แลนด์ป้องนายกฯ อังกฤษ หลังโดนทรัมป์วิจารณ์

ด้านนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ มิเชล มาร์ติน ออกมาปกป้องนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เคียร์ สตามเมอร์ หลังถูกทรัมป์วิจารณ์ว่าไม่ส่งเรือกวาดทุ่นระเบิดหรือให้การสนับสนุนสงครามอิหร่าน

ทรัมป์กล่าวว่า “ผิดหวัง” ในตัวสตาร์เมอร์ และเปรียบว่า “ไม่ใช่ วินสตัน เชอร์ชิล”

อย่างไรก็ตาม มาร์ตินย้ำว่าความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปกับสหรัฐยังคงมีความสำคัญ และเชื่อว่าสามารถหาทางออกร่วมกันได้อีกครั้ง พร้อมยกย่องว่าสตาร์เมอร์เป็นผู้นำที่จริงจังและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับสหรัฐได้

