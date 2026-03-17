ในหลวง-พระราชินี ทรงร่วมพิธีบายศรีทูลพระขวัญ และ ทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯในพิธีบายศรีทูลพระขวัญ ณ หอคำ(ทำเนียบประธานประเทศ) ทรงจุดเทียนที่ยอดพุ่มบายศรี เจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายลาว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสายสิญจน์ พร้อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผูกสายสิญจน์ที่ข้อพระหัตถ์ ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมที่ฝ่ายลาวจัดถวาย
วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 18.38 น (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมคราวน์พลาซ่า เวียงจันทน์ ไปในพิธีบายศรีทูลพระขวัญ ณ หอคำ(ทำเนียบประธานประเทศ) เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายทองลุน ลีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางนาลี สีสุลิด ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานประเทศ และภริยา ไปยังห้องพิธีทูลพระขวัญ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ นายคำหมั้น จันทะวง หมอพรผู้ประกอบพิธีบายศรีทูลกระขวัญประกอบพิธี
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าพุ่มบายศรี พร้อมด้วยประธานประเทศ ทรงจุดเทียนที่ยอดพุ่มบายศรี แล้วประทับพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายลาว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสายสิญจน์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงประนมพระกรและทรงถือสายสิญจน์ระหว่างประกอบพิธี เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ทรงส่งสายสิญจน์คืน
จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ หมอพร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไข่ขวัญ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผูกสายสิญจน์ที่ข้อพระหัตถ์ซ้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผูกสายสิญจน์ที่ข้อพระหัตถ์ซ้ายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
จากนั้น พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ประธานประเทศผูกสายสิญจน์ที่ข้อพระหัตถ์ซ้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภริยาประธานประเทศ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผูกสายสิญจน์ที่ข้อพระหัตถ์ซ้ายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้า พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานประเทศ และภริยา เฝ้า ถวายของขวัญ เป็นพานเงิน กระเป๋าและชุดผ้าไหมลาว
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานของขวัญ เป็นกล่องเงิน และกระเป๋าย่านลิเภา แด่ประธานประเทศ และภริยา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย ประธานประเทศ และภริยา ไปยังห้องถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งฝ่ายลาว และฝ่ายไทย เข้าร่วมในการถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ
ในโอกาสนี้ ประธานประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ และเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส และเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติดื่มอวยพรแก่ประธานประเทศ และภริยา ในการนี้ ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมที่ฝ่ายลาวจัดถวาย เมื่อจบการแสดง พระราชทานกระเช้าดอกไม้แก่กลุ่มนักแสดง ตามธรรมเนียมของฝ่ายลาว
สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยประธานประเทศ และภริยา ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับ