ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯ สปป.ลาว เฝ้าฯ ในโอกาสเสด็จฯ เยือนอย่างเป็นทางการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี และประประธานสภาแห่งชาติ พร้อมภริยา เฝ้าฯ ในโอกาสเสด็จฯเยือนลาวอย่างเป็นทางการ
วันนี้ 17 มีนาคม 2569 เวลา 17.47 น. (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องสีเมือง โรงแรมคราวน์พลาซ่า เวียงจันทน์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีและนางวันดาลา สีพันดอน ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ จากนั้น
เวลา 18:01 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่ง ชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางวิพาวัน หมวิหาน. ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จพระดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ