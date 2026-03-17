“อัษฎางค์” ถอดสูตร “ภูมิใจไทย” ชี้โมเดลธุรกิจการเมือง เงียบในโซเชียลฯ แต่ชนะในคูหา

นักวิชาการอิสระ “อัษฎางค์ ยมนาค” วิเคราะห์การเมืองไทยผ่านมุมมองธุรกิจ ยก “ภูมิใจไทย” เป็นกรณีศึกษา ชี้ชัดโมเดลเครือข่าย-เน้นผลงานจริง ทำพรรคเงียบออนไลน์ แต่ครองคะแนนเลือกตั้ง
วันนี้ (17 มี.ค.) อัษฎางค์ ยมนาค หรือ “เอ็ดดี้” นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กภายใต้หัวข้อ “โมเดลธุรกิจของพรรคภูมิใจไทย มองการเมืองด้วยวิชาบริหารธุรกิจ ตอนที่ 2” โดยวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเมืองไทยผ่านมุมมองเชิงธุรกิจและการตลาด
โดยระบุว่า จากบทวิเคราะห์ก่อนหน้าเรื่อง “พังเพราะด้อม” ได้สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างฐานแฟนคลับทางอารมณ์ แม้ช่วยสร้างกระแส แต่ก็เป็นดาบสองคมที่อาจย้อนทำลายแบรนด์การเมืองได้ พร้อมตั้งคำถามว่าหากไม่สร้างกระแสในโซเชียล พรรคการเมืองจะเติบโตได้อย่างไร
คำตอบที่ยกขึ้นมาคือ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของพรรคที่ “เงียบที่สุดในโลกออนไลน์ แต่กลับเสียงดังที่สุดในคูหาเลือกตั้ง” โดยผลการเลือกตั้งปี 2569 ถูกใช้เป็นหลักฐานยืนยันแนวคิดดังกล่าว
อัษฎางค์อธิบายว่า ความสำเร็จของภูมิใจไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากโมเดลธุรกิจการเมืองที่ชัดเจน เริ่มจากการมี “distribution channel” หรือเครือข่ายการเมืองที่แข็งแกร่ง ผ่านระบบบ้านใหญ่และผู้นำท้องถิ่น เปรียบเสมือนแฟรนไชส์หรือผู้จัดจำหน่าย ที่มีฐานเสียงในมืออย่างเหนียวแน่น ซึ่งต่างจากพรรคที่เน้นการตลาดแบบตรงถึงผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดีย
นอกจากนี้ ยังชี้ถึงการวางตำแหน่งแบรนด์ในเชิง “Functional Branding” ที่เน้นผลงานจับต้องได้ เช่น นโยบาย “พูดแล้วทำ” แทนการใช้การสื่อสารเชิงอารมณ์แบบ Emotional Branding ที่มักสร้าง “ด้อมการเมือง”
อีกประเด็นสำคัญคือการเลือกยืนอยู่ในพื้นที่ “Blue Ocean” หรือการไม่เข้าไปแข่งขันในสนามความขัดแย้งเดิมระหว่างขั้วการเมืองใหญ่ ทำให้สามารถรักษาภาพลักษณ์เป็นกลาง และกลายเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล
พร้อมกันนี้ ยังเน้นบทบาทของการเมืองแบบ B2B หรือการเจรจาระดับองค์กร ทั้งกับพรรคการเมืองอื่น สว. ข้าราชการ และกลุ่มทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในระบบการเมืองไทย
ท้ายที่สุด อัษฎางค์ชี้ว่า แม้ภูมิใจไทยจะไม่โดดเด่นในโลกออนไลน์ และมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่กลับมี “ความยืดหยุ่นของแบรนด์” สูง สามารถเปลี่ยนแรงกดดันเป็นคะแนนเสียงได้ในวันเลือกตั้ง
ทั้งนี้ เจ้าตัวยังทิ้งท้ายถึงคำถามสำคัญว่า โมเดลดังกล่าวจะล้มได้อย่างไร โดยให้ติดตามอ่านต่อในบทวิเคราะห์ฉบับเต็มผ่านช่องทางที่เผยแพร่ไว้เพิ่มเติม