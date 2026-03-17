พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเปิดประสบการณ์เรียนรู้ยามค่ำคืน ในงาน “วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย Learn & Life Night at the Museum”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ชวนประชาชนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรม และวิถีเกษตรไทย เปิดประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมและการเกษตร ในบรรยากาศยามค่ำคืน กับงาน “วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย Learn & Life Night at the Museum”
ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ และหน่วยงานภาคี อาทิ กรมหม่อนไหม เทศบาลเมืองท่าโขลง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมสร้างสีสันในบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน และเปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาเกษตรไทย วิถีวัฒนธรรม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และความบันเทิง การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา และวิถีเกษตร
พร้อมทั้งเปิดพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรยามค่ำคืน เข้าชมนิทรรศการ Immersive of Mado Pavilion นำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการจัดแสดง Immersive Experience ที่ผสานแสง สี เสียง และสื่อดิจิทัล สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและน่าประทับใจ พร้อมตลาดสินค้าภูมิปัญญา สินค้าเกษตร ของกิน ของอร่อยในปทุมธานี และร้านค้าจากภาคีเครือข่าย รวมกว่า 300 ร้านค้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ พื้นที่ Mado Pavilion ติดถนนพหลโยธิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้มุ่งเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาชุมชน และสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อส่งเสริม และสร้างโอกาสการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดเป็นประจำทุกเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน สู่การเปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนให้ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ วิถีวัฒนธรรม และความหลากหลายของสินค้าเกษตรไทยรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดปทุมธานี”
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอเชิญชวน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเกษตรและวัฒนธรรมไทยในบรรยากาศยามค่ำคืน พร้อมร่วม แชะ เช็คอิน ชม ช้อป ชิม และเรียนรู้ ภายในงาน “วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย Learn & Life Night at the Museum ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum