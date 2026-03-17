อั้นไม่ไหว ปล่อยขึ้นดีเซล 50 สต./ลิตรพรุ่งนี้ ก่อนตรึงไม่เกิน 33 บาท ส่วน E10 ขึ้นลิตรละ 1 บาท สวนทาง E20 ลด 79 สต.

กระทรวงพลังงานเตรียมปล่อยราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นแบบขั้นบันได เริ่มพรุ่งนี้ลิตรละ 50 สต. แต่จะตรึงไม่ให้เกินลิตรละ 33 บาท พร้อมขยับราคาแก๊สโซฮอล์ E10 ลิตรละ 1 บาท หวังพยุงฐานะกองทุนน้ำมันฯ ส่วน E20 ลดราคาลง 79 สต.เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ ลดนำเข้าน้ำมันดิบ พร้อมปรับน้ำมันดีเซลพื้นฐานเป็ฯ B10
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และทำให้หลายประเทศทั่วโลกทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกภายในประเทศ
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินน้อยที่สุด และยังเป็นประเทศเดียวที่ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ในระดับเดิมตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤต เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
อย่างไรก็ตาม มาตรการอุดหนุนราคาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันกองทุนฯ ติดลบแล้วประมาณ 16,500 ล้านบาท
กระทรวงพลังงานจึงมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล โดยกำหนดเพดานราคาไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร และจะทยอยปรับขึ้นครั้งละ 50 สตางค์ต่อลิตร เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในระยะต่อไป
นอกจากนี้ จะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดในอัตราลิตรละ 1 บาท ขณะที่น้ำมัน E20 จะปรับลดลงลิตรละ 79 สตางค์ ส่งผลให้ส่วนต่างราคาของแก๊สโซฮอล์และ E20 อยู่ที่ประมาณ 5 บาทต่อลิตร เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ E20 มากขึ้น
สำหรับ E20 เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอลซึ่งสามารถผลิตได้ภายในประเทศ ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน แม้ในเชิงเทคนิคอาจมีอัตราการสิ้นเปลืองมากกว่าเล็กน้อย แต่แทบไม่แตกต่างในการใช้งานจริง และยังมีความคุ้มค่าด้านราคา
ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานยังเตรียมเพิ่มทางเลือกการใช้ไบโอดีเซล โดยจะผลักดันการใช้น้ำมันดีเซล B10 สำหรับรถยนต์ทั่วไป คาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน 1 เดือน และ B20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ คาดว่าจะเริ่มได้ภายใน 1 สัปดาห์
ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในสถานีบริการ กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มจำนวนรถขนส่ง เพิ่มรอบการวิ่ง และเปิดคลังน้ำมันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งกระจายน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเร็ว
นายอรรถพล กล่าวย้ำว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินทุกมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานโลก พร้อมขอความเข้าใจต่อความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว.