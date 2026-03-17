ไม่ต้องขับรถวนหา! เปิดตัว "PumpRadar" เว็บเช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ปั๊มไหนหมด-ปั๊มไหนมี รู้ได้ทันทีนาทีต่อนาที

คนใช้รถไม่ต้องวนหาให้เสียน้ำมัน! เปิดตัว 'PumpRadar' แพลตฟอร์มเช็กสถานะน้ำมันแบบเรียลไทม์ฝีมือคนไทย ชูระบบ Community ให้ผู้ใช้ช่วยกันรายงานปั๊มไหนหมด-ปั๊มไหนมี ครบทุกค่ายน้ำมัน เช็กได้ง่ายผ่านมือถือไม่ต้องโหลดแอปฯ รับมือความผันผวนของสถานการณ์พลังงานโลก
จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลก จนนำไปสู่ความกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันในบางพื้นที่ ล่าสุดแจ้งเกิด "PumpRadar" เว็บไซต์รายงานสถานะปั๊มน้ำมันฝีมือคนไทย ตัวช่วยใหม่ให้ผู้ใช้รถเช็กปริมาณเชื้อเพลิงได้ทันทีแบบนาทีต่อนาที
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 มี.ค. สมาชิก X “Chanon N.” เปิดเผยผ่านช่องทางโซเชียลของตนเองว่า ไอเดียของ PumpRadar — Community Fuel Intelligence ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเว็บไซต์ติดตามเครื่องบินชื่อดังอย่าง Flightradar24 โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือช่วยลดปัญหาการขับรถวนหาเชื้อเพลิงท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์พลังงาน
"ผมหวังว่าระบบเล็ก ๆ นี้ จะช่วยให้คนที่อยากซื้อน้ำมันหาได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ปั๊มที่ยังมีน้ำมันอยู่สื่อสารกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น ข้อมูลเล็ก ๆ จากทุกคนอาจช่วยให้ทั้งเมืองไม่ต้องขับรถวนหาน้ำมัน" นายชานนท์ ระบุ
ความพิเศษของ PumpRadar คือการทำงานในรูปแบบ Crowdsourcing หรือการให้ผู้ใช้จริงเป็นผู้ส่งต่อข้อมูล โดยมีฟีเจอร์หลักที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น เช็กตำแหน่งปั๊มน้ำมันใกล้ตัวในรัศมี 1-30 กม.
คัดกรองสถานะตามประเภทเชื้อเพลิง (ดีเซล, เบนซิน 91/95, E20, E85, LPG) และแยกตามแบรนด์ปั๊มชั้นนำ เช่น ปตท., บางจาก, PT, Shell และอื่น ๆ
ระบบเปิดให้ผู้ใช้งานล็อกอินผ่าน LINE เพื่อรายงานสถานะปัจจุบันของปั๊มนั้น ๆ ว่า "ยังมีน้ำมัน" หรือ "น้ำมันหมดแล้ว" เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้อื่นในพื้นที่ พร้อมหน้าสรุปภาพรวมสถานการณ์พลังงานรายจังหวัดและรายแบรนด์ทั่วประเทศ
สำหรับการแสดงผลตำแหน่งปั๊มน้ำมัน (POI) แพลตฟอร์มได้ดึงข้อมูลจาก OpenStreetMap ซึ่งหากพบจุดที่คลาดเคลื่อน ผู้ใช้งานสามารถกดเพิ่มสถานีบริการใหม่ได้ทันที เพื่อร่วมสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ ผู้พัฒนายังแสดงความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนในวงกว้าง
ประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซต์ thaipumpradar.com