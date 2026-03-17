ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตร “ตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ” ทักทอสายใยแห่งมิตรภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุวิตา ปะเสิด ประธานคณะผู้ก่อตั้งตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ และนางจันเทา ปะทำมะวง ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมหัตถกรรมลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และกราบบังคมทูลความเป็นมาของตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ
วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 11.03 น. (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุวิตา ปะเสิด ประธานคณะผู้ก่อตั้งตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ และนางจันเทา ปะทำมะวง ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมหัตถกรรมลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และกราบบังคมทูลความเป็นมาของตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ
เสร็จแล้วทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไหมลาวโบราณประเภทต่าง ๆ และผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ กับทอดพระเนตรการจัดแสดงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการสาธิตงานหัตถกรรม การจัดแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลาวแบบประยุกต์และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในโอกาสนี้ ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก กับทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าแขวนผนัง และผ้าผันคอ เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมคราวน์พลาซ่า เวียงจันทน์ โรงแรมที่ประทับ
การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไหมและสิ่งทอโบราณของชาวลาว ณ ตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงแนบแน่นกับวัฒนธรรมผ้าทอของไทย เปรียบเสมือนรอยต่อทางประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจร่วมกัน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมิตรภาพระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน
ตำหนักผ้าไหมลาวโบราณ (Traditional Lao Silk Residence) ตั้งอยู่ติดกับหอคำ (ทำเนียบประธานประเทศ) นครหลวงเวียงจันทน์ จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมหัตถกรรมลาว (Lao Handicraft Association) และอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของนางนาลี สีสุลิด ภริยาประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติและความเป็นมาของศิลปะผ้าไหมลาว และเป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งทอลาวที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และตำนานท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาทิ เครื่องแต่งกายลาวโบราณจากแขวงต่าง ๆ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา การนำเสนอวิธีการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งทอร่วมสมัย นอกจากนี้ ยังมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้าหัตถกรรมอีกด้วย
เมื่อปี 2562 ตำหนักผ้าไหมลาวโบราณได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผ้าไหมจก และได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการประกวดผ้าไหมอาเซียนประจำปี 2562 (ASEAN Silk Textile Contest 2019) ซึ่งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้จัดขึ้น สถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงหัตถศิลป์ หากยังเปรียบเสมือนคลังสมบัติทางวัฒนธรรม ที่รวบรวมและสืบสานจิตวิญญาณแห่งล้านช้างผ่านผลงานอันเป็นเอกลักษณ์