อย. ลุยตรวจ "โปรตีนผง" หลังโซเชียลแฉโปรตีนต่ำกว่าฉลาก ชี้หากผิดจริงเข้าข่าย "อาหารปลอม"

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขานรับกระแสตรวจสอบโปรตีนผงแบรนด์ดัง หลังพบปริมาณโปรตีนต่ำกว่าที่ระบุ เตรียมประสานข้อมูลตรวจสอบเชิงลึก ย้ำหากพบเจตนาหลอกลวงผู้บริโภค มีโทษหนักถึงขั้นอาหารปลอม
วันนี้ (17 มี.ค.) มีรายงานว่า ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกมาเปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีนผงบางยี่ห้อ
ซึ่งพบปริมาณโปรตีนเพียง 8.56 กรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมาก โดยทาง อย. เตรียมดึงข้อมูลจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ตรวจสอบ ทั้งวิธีการเก็บตัวอย่างและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ก่อนจะนำมาตรวจสอบว่าเป็นสินค้าจริงจากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
เพื่อคัดกรองกรณีสินค้าปลอมปนในตลาด และนำสูตรมาตรฐานที่จดแจ้งไว้กับ อย. มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์ที่ปรากฏ
ทั้งนี้ เลขาธิการ อย. ระบุชัดเจนว่า หากผลการตรวจสอบพบว่าปริมาณโปรตีนไม่ตรงตามที่ระบุบนฉลาก จะมีการพิจารณาความผิดตามลำดับความรุนแรง
1. ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ผิดฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือผิดมาตรฐาน
2. ต่ำกว่าที่ระบุอย่างมีนัยสำคัญ อาจเข้าข่าย "อาหารปลอม" ซึ่งมีโทษตามกฎหมายที่รุนแรงกว่าปกติ