เปิดงบโปร่งใส “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” ปี 68 รายได้ 288 ล้าน ใช้จ่ายตามภารกิจ เงินสะสมแตะ 25 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เผยงบการเงินปี 2568 “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” สะท้อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล รายได้หลักจากเงินบริจาคกว่า 288 ล้านบาท นำไปใช้ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน พร้อมมีเงินกองทุนสะสมกว่า 25 ล้านบาท รองรับการดำเนินงานในอนาคต

วันนี้ (17 มี.ค.) รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เปิดเผยงบการเงินของ “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยระบุว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร และสะท้อนฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้

จากรายละเอียดพบว่ามูลนิธิฯ มีรายได้รวม 288,225,709 บาท โดยรายได้หลักมาจากเงินบริจาคจำนวน 288,188,198 บาท ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ขณะที่รายได้จากแหล่งอื่นมีเพียงเล็กน้อย

ด้านค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 265,169,561 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิกว่า 263 ล้านบาท สะท้อนการนำงบประมาณไปใช้ในภารกิจหลักอย่างตรงเป้าหมาย ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและส่วนสนับสนุนอยู่ในระดับเหมาะสม

ผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มูลนิธิฯ มีรายได้สุทธิ 23,052,477 บาท ส่งผลเชิงบวกต่อเสถียรภาพทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในระยะยาว

สำหรับฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 มูลนิธิฯ มีสินทรัพย์รวม 26,785,806 บาท โดยเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 25.9 ล้านบาท สะท้อนถึงสภาพคล่องที่เพียงพอในการรองรับภารกิจในอนาคต

ขณะเดียวกัน เงินกองทุนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 25,700,364 บาท จากปีก่อนหน้า แสดงถึงการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีวินัย และการวางแผนทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส เพื่อยืนยันแนวทางการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน


























