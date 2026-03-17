เปิดงบโปร่งใส “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” ปี 68 รายได้ 288 ล้าน ใช้จ่ายตามภารกิจ เงินสะสมแตะ 25 ล้าน

เผยงบการเงินปี 2568 “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” สะท้อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล รายได้หลักจากเงินบริจาคกว่า 288 ล้านบาท นำไปใช้ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน พร้อมมีเงินกองทุนสะสมกว่า 25 ล้านบาท รองรับการดำเนินงานในอนาคต
วันนี้ (17 มี.ค.) รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เปิดเผยงบการเงินของ “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยระบุว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร และสะท้อนฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้
จากรายละเอียดพบว่ามูลนิธิฯ มีรายได้รวม 288,225,709 บาท โดยรายได้หลักมาจากเงินบริจาคจำนวน 288,188,198 บาท ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ขณะที่รายได้จากแหล่งอื่นมีเพียงเล็กน้อย
ด้านค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 265,169,561 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิกว่า 263 ล้านบาท สะท้อนการนำงบประมาณไปใช้ในภารกิจหลักอย่างตรงเป้าหมาย ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและส่วนสนับสนุนอยู่ในระดับเหมาะสม
ผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มูลนิธิฯ มีรายได้สุทธิ 23,052,477 บาท ส่งผลเชิงบวกต่อเสถียรภาพทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในระยะยาว
สำหรับฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 มูลนิธิฯ มีสินทรัพย์รวม 26,785,806 บาท โดยเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 25.9 ล้านบาท สะท้อนถึงสภาพคล่องที่เพียงพอในการรองรับภารกิจในอนาคต
ขณะเดียวกัน เงินกองทุนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 25,700,364 บาท จากปีก่อนหน้า แสดงถึงการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีวินัย และการวางแผนทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส เพื่อยืนยันแนวทางการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน