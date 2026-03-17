ปลัด สธ. แจงดรามาเวร 12 ชม. รพ.เชียงรายฯ ชี้สื่อสารคลาดเคลื่อน ยันต้องสมัครใจ-ไม่บังคับ

ปลัด สธ. แจงปมพยาบาลเชียงรายฯ ประท้วงเวร 12 ชั่วโมง ยันเป็นเพียงทางเลือก ไม่มีการบังคับสั่งการ ชี้สาเหตุเกิดจากหัวหน้างานสื่อสารคลาดเคลื่อนทำลูกน้องเข้าใจผิด เตรียมเร่งออกระเบียบค่าตอบแทนใหม่ให้เป็นธรรมสำหรับคนที่สมัครใจ
จากกรณี บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รวมตัวประท้วงคัดค้านนโยบายการจัดเวรแบบ 12 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานทำให้เหนื่อยล้าสะสม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการรักษาผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้จริง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เผยว่า "สำหรับที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ทราบจากผู้อำนวยการว่า เกิดการสื่อสารกับหัวหน้าพยาบาล ลูกน้อง ไม่เข้าใจ หัวหน้าพยาบาลก็ไปสั่งการว่าให้มีการจัดเวร 12 ชม. ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ตรงกับที่กระทรวงสาธารณสุข เราทำเป็นทางเลือกแล้วก็มีระเบียบที่ถูกต้องรองรับให้ แต่จริง ๆ กระบวนการจัดเวร เท่าที่ทราบก็มีความสมัครใจ แล้วก็เป็นทิศทางที่กระทรวง ก็เป็นความสมัครใจ ซึ่งมันมีข้อดีข้อเสีย เวร 12 ชม. ก็มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสีย ข้อเสียก็คือเหนื่อยต้องขึ้นยาว 12 ชม. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่วอร์ดที่ทำงานหนักโดยตลอด ก็คงไม่ไหว ก็ไม่ได้บังคับ
แต่บางวอร์ดก็สามารถทำได้ อย่างเช่นวอร์ดที่ปริมาณงานหนักมากเกินไป ผมให้เข้าดูเรื่องระเบียบก่อนคืออยากทำให้เสร็จเราทราบดีว่าเขามีการจัดเวร 12 ชม. เราก็เลยให้ฝ่ายงานเจ้าหน้าที่มาดูว่าตอนนี้ระเบียบที่จะร้องรับในการขึ้นเวร 12 ชม. สำหรับคนที่สมัครใจ จพออกกฎว่าอย่างไร ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามันไม่มี เขาไปหารชั่วโมง ผมคิดว่าอันนี้เสร็จก่อนแล้วออกเป็นแนวทางไป และเป็นแนวทางการเบิกที่ถูกระเบียบ แค่นี้เองไม่ได้เป็นว่าสั่งการ"