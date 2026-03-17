ศาลสั่งกักขัง 3 เดือน! "Tokyogurl-Cheerio" สองเกมเมอร์ดัง คดีเจาะระบบข้อมูลซีเกมส์ ไม่รอลงอาญา

ศาลแขวงปทุมวันพิพากษาลงโทษกักขัง 3 เดือน "Tokyogurl" อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย และ "Cheerio" เกมเมอร์ชื่อดัง โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานเจาะระบบคอมพิวเตอร์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชี้พฤติการณ์ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของวงการอีสปอร์ตและชื่อเสียงของประเทศ
วันนี้ (17 มี.ค.) เวลา 09.30 น.ที่ศาลแขวงปทุมวัน ถนนนครไชยศรี ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl อายุ 29 ปี อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย เป็นจำเลยที่ 1 และ นายไชยโย หรือ Cheerio อายุ 23 ปี เกมเมอร์ชื่อดัง เป็นจำเลยที่ 2
จำเลยทั้งสองถูกฟ้องในความผิดฐานร่วมกันล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ แล้วนำไปเปิดเผยโดยมิชอบจนเกิดความเสียหาย และร่วมกันเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยมิชอบ
คดีนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในชั้นศาล จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดี
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพแล้วเห็นว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องจริง พฤติการณ์การกระทำผิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือในกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ต และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศ
จึงมีคำพิพากษาให้ จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา อย่างไรก็ตาม จำเลยให้การรับสารภาพอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุกคนละ 3 เดือน และให้เปลี่ยนโทษจากจำคุกเป็นการกักขังแทนคนละ 3 เดือน