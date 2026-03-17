Drama-addict สมทบโรง แฉขบวนการ "ย้อมแมวเวย์" ชี้ช่องโหว่ผู้ประกอบการขาดจริยธรรม

"เวย์โปรตีนหรือแค่แป้ง?" โลกโซเชียลระอุ หลังผู้เชี่ยวชาญเปิดผลแล็บอาหารเสริมเจ้าดัง พบโปรตีนจริงไม่ถึง 9% สวนทางคำเคลมหน้ากล่อง ด้านเพจดังประสานเสียงจี้ตรวจสอบ หวั่นผู้ประกอบการไร้จริยธรรมนำ 'เวทเกนเนอร์' ต้นทุนต่ำมาย้อมแมวขายราคาสูงลิ่ว เตือนผู้บริโภคเช็กให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อการตลาด
จากกรณี โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับโพสต์ของ “ฝ้าย ศดานันท์ ทองหนูนุ้ย” ผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริม และผู้ก่อตั้ง CEO Factory ซึ่งได้เผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโปรตีนจากห้องปฏิบัติการมาตรฐาน พร้อมตั้งคำถามถึงคุณภาพสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาด พบโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ขายดีมีเพียง 8.59% จากกระป๋องหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 มี.ค. เพจ "Drama-addict" ออกมาโพสต์ข้อความประเด็น"เวย์ปลอม" ที่ผลแล็บพบแป้งมากกว่าโปรตีน ซึ่งทางเพจเผยคาดว่า สินค้าที่เป็นประเด็นอาจไม่ใช่เวย์โปรตีน (Whey Protein) แต่เป็น เวทเกนเนอร์ (Weight Gainer) ที่เน้นคาร์โบไฮเดรตสูงเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ซึ่งต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเวย์โปรตีนมาก ปัญหาหลักคือการ "แปะป้ายหลอก" โดยนำเวทเกนเนอร์มาขายในชื่อเวย์โปรตีน และตั้งราคาสูงเทียบเท่า Whey Isolate ทำให้ผู้ซื้อได้รับสารอาหารไม่ตรงตามเป้าหมาย
พร้อมแนะนำภาครัฐควรมีการเข้ามาจัดการจากหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นการโฆษณาเกินจริงและค้ากำไรเกินควร เตือนผู้บริโภคตื่นตัว ศึกษาข้อมูลโภชนาการ และให้รู้เท่าทันกลโกงของผู้ประกอบการที่ขาดจริยธรรม