Viriyalohakij พลิกภาพลักษณ์แบรนด์ประตูม้วนกว่า 30 ปี เปิดตัวสารคดีสั้นหนุน SME ย่านบรรทัดทอง–สวนหลวงสแควร์ ภายใต้แนวคิด “เป็นกำลังใจตอนเปิด ดูแลตอนปิด”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“วิริยะโลหะกิจ” ผู้ผลิตประตูม้วนของไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เปิดตัวแคมเปญ สารคดีสั้น (Short Documentary Series) ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผู้ประกอบการ SME ในย่าน บรรทัดทอง–สวนหลวงสแควร์ ภายใต้แนวคิด “เป็นกำลังใจตอนเปิด ดูแลตอนปิด”

แคมเปญนี้สะท้อนทิศทางใหม่ของแบรนด์ ที่ต้องการก้าวข้ามภาพของการเป็นเพียงผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ไปสู่การเป็น แบรนด์ที่เข้าใจชีวิตและการทำงานของผู้ประกอบการไทย เพราะเราเติบโตมาจากจุดเล็กๆ แบบเดียวกัน จากตึกแถว 2 คูหา สู่ 11 สาขาทั่วประเทศ

ตึกแถว 2 คูหา (ตอนเริ่มกิจการ)
จากห้องประชุม สู่แรงบันดาลใจของแบรนด์

แนวคิดของโครงการนี้เริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนมุมมองในวงประชุมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยี และ วัสดุก่อสร้างระดับโลกอย่าง BIMobject ภายใต้การดูแลของ SCG ซึ่งให้ความสำคัญกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience)

บทสนทนาในวันนั้นทำให้ทีมงานวิริยะโลหะกิจมองเห็นว่า “ประตูม้วน” ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างเหล็กสำหรับปิดร้าน แต่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตของผู้ประกอบการ และเห็นก็ต่อเมื่อประตูลงมาในยามค่ำคืน รวมถึงเป็นสิ่งแรกที่ถูกเปิดขึ้นในตอนเช้า เพื่อเริ่มต้นความหวังของวันใหม่ และเป็นสิ่งสุดท้ายที่ถูกปิดลงในตอนกลางคืน เพื่อมอบความอุ่นใจก่อนกลับบ้าน


บรรทัดทอง–สวนหลวงสแควร์ ย่านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของ SME สะท้อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประเทศไทย

ทีมงานเลือกถ่ายทำสารคดีในย่าน บรรทัดทองและสวนหลวงสแควร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวาที่สุดของกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า และผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ที่สำคัญ พื้นที่นี้ยังเป็นหนึ่งในย่านที่มี ประตูม้วนของวิริยะโลหะกิจติดตั้งใช้งานจริงในหลายร้านค้าและอาคารพาณิชย์ ทำให้เรื่องราวที่นำเสนอในสารคดีสะท้อนการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับผู้ประกอบการมายาวนาน

ทุกอุตสาหกรรมเชื่อมกันอย่างมีนัยยะ ทั้งธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและกันให้เติบโต


“เป็นกำลังใจตอนเปิด ดูแลตอนปิด”

มากกว่าสโลแกน แต่คือบทบาทของแบรนด์ สารคดีสั้นชุดนี้จะพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสชีวิตจริงของเจ้าของร้าน SME ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เปิดร้านในตอนเช้า ไปจนถึงช่วงเวลาที่ปิดร้านในตอนค่ำ

“เป็นกำลังใจตอนเปิด” ช่วงเวลาที่เจ้าของร้านยกประตูขึ้นเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ เต็มไปด้วยความหวัง โอกาส และความพยายาม

“ดูแลตอนปิด” ช่วงเวลาที่ประตูม้วนทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้พักผ่อนอย่างสบายใจ


สร้างมาตรฐานใหม่ให้การสื่อสารของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

การเปิดตัวสารคดีสั้นในครั้งนี้สะท้อนการปรับกลยุทธ์ของวิริยะโลหะกิจ ที่ต้องการสร้าง Emotional Connection กับผู้ใช้งานจริงแทนการสื่อสารเพียงคุณสมบัติของสินค้า

เพราะสำหรับเจ้าของร้านทุกคน การเปิดร้านในทุกเช้า คือความหวังของวันใหม่ และการปิดร้านในทุกคืน คือความอุ่นใจของชีวิต

สามารถติดตามรับชมสารคดีสั้นชุดนี้ได้ทางช่องทางออนไลน์ของ วิริยะโลหะกิจ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://viriyalohakij.co.th
YouTube : https://www.youtube.com/@Viriyalohakij-RollingShutterTH
Facebook : https://www.facebook.com/viriyalohakij.co.th

