Viriyalohakij พลิกภาพลักษณ์แบรนด์ประตูม้วนกว่า 30 ปี เปิดตัวสารคดีสั้นหนุน SME ย่านบรรทัดทอง–สวนหลวงสแควร์ ภายใต้แนวคิด “เป็นกำลังใจตอนเปิด ดูแลตอนปิด”

“วิริยะโลหะกิจ” ผู้ผลิตประตูม้วนของไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เปิดตัวแคมเปญ สารคดีสั้น (Short Documentary Series) ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผู้ประกอบการ SME ในย่าน บรรทัดทอง–สวนหลวงสแควร์ ภายใต้แนวคิด “เป็นกำลังใจตอนเปิด ดูแลตอนปิด”
แคมเปญนี้สะท้อนทิศทางใหม่ของแบรนด์ ที่ต้องการก้าวข้ามภาพของการเป็นเพียงผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ไปสู่การเป็น แบรนด์ที่เข้าใจชีวิตและการทำงานของผู้ประกอบการไทย เพราะเราเติบโตมาจากจุดเล็กๆ แบบเดียวกัน จากตึกแถว 2 คูหา สู่ 11 สาขาทั่วประเทศ
จากห้องประชุม สู่แรงบันดาลใจของแบรนด์
แนวคิดของโครงการนี้เริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนมุมมองในวงประชุมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยี และ วัสดุก่อสร้างระดับโลกอย่าง BIMobject ภายใต้การดูแลของ SCG ซึ่งให้ความสำคัญกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience)
บทสนทนาในวันนั้นทำให้ทีมงานวิริยะโลหะกิจมองเห็นว่า “ประตูม้วน” ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างเหล็กสำหรับปิดร้าน แต่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตของผู้ประกอบการ และเห็นก็ต่อเมื่อประตูลงมาในยามค่ำคืน รวมถึงเป็นสิ่งแรกที่ถูกเปิดขึ้นในตอนเช้า เพื่อเริ่มต้นความหวังของวันใหม่ และเป็นสิ่งสุดท้ายที่ถูกปิดลงในตอนกลางคืน เพื่อมอบความอุ่นใจก่อนกลับบ้าน
บรรทัดทอง–สวนหลวงสแควร์ ย่านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของ SME สะท้อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประเทศไทย
ทีมงานเลือกถ่ายทำสารคดีในย่าน บรรทัดทองและสวนหลวงสแควร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวาที่สุดของกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า และผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ที่สำคัญ พื้นที่นี้ยังเป็นหนึ่งในย่านที่มี ประตูม้วนของวิริยะโลหะกิจติดตั้งใช้งานจริงในหลายร้านค้าและอาคารพาณิชย์ ทำให้เรื่องราวที่นำเสนอในสารคดีสะท้อนการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับผู้ประกอบการมายาวนาน
ทุกอุตสาหกรรมเชื่อมกันอย่างมีนัยยะ ทั้งธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและกันให้เติบโต
“เป็นกำลังใจตอนเปิด ดูแลตอนปิด”
มากกว่าสโลแกน แต่คือบทบาทของแบรนด์ สารคดีสั้นชุดนี้จะพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสชีวิตจริงของเจ้าของร้าน SME ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เปิดร้านในตอนเช้า ไปจนถึงช่วงเวลาที่ปิดร้านในตอนค่ำ
“เป็นกำลังใจตอนเปิด” ช่วงเวลาที่เจ้าของร้านยกประตูขึ้นเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ เต็มไปด้วยความหวัง โอกาส และความพยายาม
“ดูแลตอนปิด” ช่วงเวลาที่ประตูม้วนทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้พักผ่อนอย่างสบายใจ
สร้างมาตรฐานใหม่ให้การสื่อสารของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
การเปิดตัวสารคดีสั้นในครั้งนี้สะท้อนการปรับกลยุทธ์ของวิริยะโลหะกิจ ที่ต้องการสร้าง Emotional Connection กับผู้ใช้งานจริงแทนการสื่อสารเพียงคุณสมบัติของสินค้า
เพราะสำหรับเจ้าของร้านทุกคน การเปิดร้านในทุกเช้า คือความหวังของวันใหม่ และการปิดร้านในทุกคืน คือความอุ่นใจของชีวิต
สามารถติดตามรับชมสารคดีสั้นชุดนี้ได้ทางช่องทางออนไลน์ของ วิริยะโลหะกิจ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
