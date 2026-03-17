เขมรรับไม่ได้!! ต่อสายตรงไทย ร้องขอหยุดแชร์ภาพ "ฮุนเซนในรากไม้" ชี้ลบหลู่รุนแรง

กัมพูชาส่งนายพลต่อสายตรงถึงไทย แจ้งไม่สบายใจหลังชาวเน็ตไทยแชร์ภาพตัดต่อ "สมเด็จฮุนเซน" โผล่กลางรากไม้ ชี้เป็นการลบหลู่รุนแรง หลังเกิดประเด็นดรามากัมพูชาทำวัดเลียนแบบไทยจนเป็นไวรัล ฝั่งไทยรับลูกพร้อมเตือนสติสื่อเขมรให้หยุดยั่วยุตามข้อตกลงร่วม
จากประเด็นดรามากรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพ “เศียรพระในรากไม้” ในวัดแห่งหนึ่งของประเทศกัมพูชา ซึ่งกัมพูชาพยายามสร้างโบราณสถานเลียนแบบธรรมชาติตามแบบฉบับ Unseen Thailand วัดดังในไทย ชาวเน็ตไทยวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียล นอกจากนี้ยังมีการตัดต่อรูปภาพใบหน้าของ "ฮุนเซน" เข้าไปซ้อนอยู่ในรากไม้ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับ "โยนี" หรืออวัยวะเพศหญิง กลายเป็นภาพไวรัลที่สร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งกัมพูชาเป็นอย่างมาก
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มี.ค. เฟซบุ๊ก "Wassana Nanuam" ของ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโส ได้ออกมาโพสต์เผยว่าทางกัมพูชาต่อสายตรงถึงผู้ใหญ่ทางฝั่งไทย เพื่อขอความร่วมมือให้หยุดพฤติกรรมตัดต่อภาพในเชิงสัญลักษณ์ที่ดูหมิ่น โดยระบุข้อความว่า "ขออย่าทำ!! “บิ๊กโก๋” เผย “นายพลจัตวาเขมร” ประสาน ขอเตือนสื่อไทย อย่าลบหลู่ดูหมิ่น ”สมเด็จฮุนเซน” ทำภาพตัดต่อโผล่ในรากไม้ ไม่เหมาะสม เผยไทยก็ขอสื่อเขมรหยุดบิดเบือนใส่ร้าย
จากกรณีที่มีการแชร์ภาพ “สมเด็จฮุนเซน” ในรากไม้ โดยพยายามทำให้มีลักษณะคล้าย “โยนี” นั้น พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วย ผบ.ทอ.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสาร สถานการณ์ไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากฝ่ายกัมพูชา ที่เป็นศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารฯ แจ้งความไม่สบายใจที่สื่อไทยทำภาพตัดต่อและเผยแพร่ภาพ “สมเด็จฮุนเซน” ในรากไม้ เพราะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม
พลอากาศเอก ประภาสได้แจ้งไปว่าเราได้มีการดูแลประสานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อไทยอยู่แล้ว ส่วนในโซเชียลมีเดียนั้นมีหลากหลาย ซึ่งทางการไทยก็ได้พยายามเตือนอยู่แล้ว และมีการตรวจสอบว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่
ในขณะเดียวกัน ไทยก็ขอให้กัมพูชาควบคุมดูแลสื่อกัมพูชาที่เสนอข่าวบิดเบือน รวมถึงพฤติกรรมของทหารกัมพูชาในโซเชียลมีเดีย ที่เป็นไปในลักษณะของการยั่วยุ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงใน Joint Statement แถลงการณ์ร่วม
พลอากาศเอก ประภาสเผยว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ให้นายทหารยศพลจัตวาเป็นผู้ประสานด้านศูนย์ข่าวสารระหว่างไทยกับกัมพูชา ตามข้อตกลง JS"