“ทรัมป์” ฉุน! ตำหนิชาติพันธมิตร เมินคำขอส่งเรือรบเข้าช่องแคบฮอร์มุซ ทั้งที่สหรัฐฯ เคยช่วยมาตลอด

ปธน.สหรัฐฯ ตำหนิชาติพันธมิตรที่ไม่ตอบรับข้อเรียกร้องให้ส่งเรือรบเข้าร่วมคุ้มกันการเดินเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ทั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกกามาโดยตลอด ตัดพ้อรู้มานานแล้วว่าจะเป็นแบบนี้
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แถลงที่ทำเนียบขาว เมื่อวันที่ 16 มี.ค.แสดงความไม่พอใจต่อพันธมิตรของสหรัฐที่ปฏิเสธหรือยังไม่ตอบรับคำเรียกร้องให้ส่งเรือรบมาคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่าประเทศเหล่านี้ขาดความภักดีต่อสหรัฐ แม้จะได้รับการคุ้มครองด้านความมั่นคงจากสหรัฐมานานหลายทศวรรษ
“มีหลายประเทศบอกผมว่ากำลังเดินทางมาแล้ว” นายทรัมป์กล่าว โดยไม่ได้ระบุชื่อประเทศ
“บางประเทศกระตือรือร้นมาก แต่บางประเทศไม่ค่อยเท่าไร และบางประเทศก็เป็นประเทศที่เราช่วยเหลือมานานหลายปี เราปกป้องพวกเขาจากภัยคุกคามที่เลวร้ายจากภายนอก แต่พวกเขากลับไม่ค่อยกระตือรือร้นนัก และระดับความกระตือรือร้นนั้นสำคัญสำหรับผม”
นายทรัมป์ระบุด้วยว่า รัฐบาลของเขาจะเปิดเผยรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมในภายหลัง
“มีบางประเทศที่กระตือรือร้นมาก พวกเขากำลังมาแล้ว และบางส่วนก็เริ่มเคลื่อนกำลังแล้ว แต่การเดินทางต้องใช้เวลาเล็กน้อย” เขากล่าว
ที่ผ่านมา นายทรัมป์พยายามกดดันและโน้มน้าวประเทศต่าง ๆ ให้ช่วยรักษาความปลอดภัยการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ แต่จนถึงขณะนี้ พันธมิตรของสหรัฐยังคง ไม่ให้คำมั่นชัดเจน หรือบางประเทศก็ปฏิเสธออกมาตรงๆ
“เรามีบางประเทศที่เรามีกำลังทหารถึง 45,000 นายประจำการอยู่ เพื่อปกป้องพวกเขา และเราทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม” ทรัมป์กล่าว
“แต่พอเราถามว่า ‘พวกคุณมีเรือกวาดทุ่นระเบิดไหม’ คำตอบที่ได้คือ ‘ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องครับท่าน’”
อย่างไรก็ตาม นายทรัมป์ยังคงมองว่าปฏิบัติการทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็น “ภารกิจเล็กน้อย” แม้อิหร่านยังคงยิงอาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในพื้นที่
ผู้นำสหรัฐยังกล่าวว่า เขาไม่แปลกใจที่พันธมิตรไม่เข้ามาช่วยเหลือ
“ผมวิจารณ์มาตลอดว่าเราปกป้องประเทศอื่นมากเกินไป เพราะผมรู้ว่าเราจะปกป้องพวกเขา แต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาก็จะไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อเรา ผมรู้เรื่องนี้มานานแล้ว” ทรัมป์กล่าว