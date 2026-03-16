ผู้บริหารสาว! เผยผลตรวจโปรตีนดัง พบปริมาณโปรตีนเพียง 8.59% ตั้งคำถามผู้บริโภคไทยควรได้แบบนี้หรือ?

โซเชียลฯ ฮือฮา หลังผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมสาวโพสต์ผลตรวจจากห้องแล็บมาตรฐาน ระบุโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ขายดีมีเพียง 8.59% จากกระป๋องหนึ่ง ทำให้เกิดคำถามถึงคุณภาพสินค้า พร้อมเปิดรับทุกฝ่ายเข้าตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
วันนี้ (16 มี.ค.) โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับโพสต์ของ “ฝ้าย ศดานันท์ ทองหนูนุ้ย” ผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริม และผู้ก่อตั้ง CEO Factory ซึ่งได้เผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโปรตีนจากห้องปฏิบัติการมาตรฐาน พร้อมตั้งคำถามถึงคุณภาพสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาด
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่มียอดขายหลักแสนกระป๋อง แต่ผลตรวจจากห้องแล็บกลับพบว่ามีปริมาณโปรตีนเพียง 8.59% เท่านั้น พร้อมตั้งคำถามว่า “ผู้บริโภคไทยควรได้สินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้จริงหรือ”
พร้อมกันนี้ เจ้าตัวย้ำว่าโพสต์ดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาโจมตีแบรนด์ใดเป็นการเฉพาะ แต่ต้องการสะท้อนประเด็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในตลาด และให้ความเคารพกับแบรนด์ที่ตั้งใจทำสินค้าอย่างจริงจัง
ในโพสต์ยังระบุด้วยว่า ปัจจุบันมีหลายแบรนด์ที่เริ่มออกมาแสดงจุดยืนเพื่อ “ร่วมอุดมการณ์พลิกวงการอาหารเสริม” พร้อมเชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มั่นใจในข้อเท็จจริง เข้ามาตรวจสอบหรือพูดคุยเกี่ยวกับผลการทดสอบดังกล่าว
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังเปิดเผยว่า หากมีหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ในลักษณะที่ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ และยินดีเปิดเผยผลการตรวจทั้งหมดต่อสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งในมุมของความกังวลเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อไป